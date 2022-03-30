TFF’de ‘sorumluluk’ istifası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mehmet Baykan, hakem ve gözlemcilerle ilgili kararın bozulmasının ardından istifa etti.

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TFF, Türkiye’nin en popüler hakemlerinden Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus’un da aralarında bulunduğu çok sayıda hakemi Süper Lig devam ederken bu ayın başında listeden çıkarmıştı. Hakemler, kararın iptali için Tahkim’e başvurmuştu. Tahkim Kurulu, 18 hakem ve üç gözlemcinin Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından el çektirme kararını bozmuştu.

Kararın ardından istifa eden Baykan, MHK’nın FIFA hakemleri dahil bazı hakemleri klasman dışı bırakma teklifinin TFF Yönetim Kurulu tarafından uygulamaya konduğunu kaydetti.

Baykan, bu süreçte konunun TFF mevzuatlarında yer alan hukuki boyutunun hiç konuşulup tartışılamadan işlemin yapıldığını belirterek itirazlar neticesinde TFF Tahkim Kurulu’nun yönetim kurulunun kararını bozduğunu aktardı.

Baykan, şu ifadeleri kullandı: “Hukuk işlerinden sorumlu başkan vekili ve yönetim kurulu üyeliği görevini yürüten şahsımın bu konuda bir sorumluluk üstlenmesi kanaatine varmış bulunmaktayım. Bu nedenle TFF başkan vekilliği ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa ediyorum.”