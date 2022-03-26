MHK’nın hakem ve gözlemcilere el çektirme kararı Tahkim’den döndü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 18 hakem ve üç gözlemcinin Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından el çektirme kararını bozdu.

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TFF, Türkiye’nin en popüler hakemlerinden Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus’un da bulunduğu çok sayıda hakemi Süper Lig devam ederken bu ayın başında listeden çıkarmıştı. Hakemler, kararın iptali için Tahkim’e başvurmuştu.

TFF’nin açıklamasına göre hakemler Abdulkadir Bitigen, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Caner Ak, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, İbrahim Hakkı Ceylan, Koray Gençerler, Kutluhan Bilgiç, Mert Güzenge, Murat Erdoğan, Mustafa Öğretmenoğlu, Ramazan Keleş, Serkan Tokat ve Tugay Kaan Numanoğlu’nun itirazları incelendi.

Taraf avukatlarının yanı sıra MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun sözlü beyanlarının ardından yapılan müzakere neticesinde hakemlerin itirazları kabul edildi.

TFF Yönetim Kurulu’nun 8 Mart’taki kararının kaldırılmasına oyçokluğuyla karar verildi.

Hakemlerin yanı sıra gözlemciler Ali Uluyol, Süleyman Abay ve Taner Gizlenci ile ilgili alınan karar da bozuldu.