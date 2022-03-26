Diken

Yaramazlara biraz batar!

MHK’nın hakem ve gözlemcilere el çektirme kararı Tahkim’den döndü


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 18 hakem ve üç gözlemcinin Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından el çektirme kararını bozdu.

Fotoğraf: AA

TFF, Türkiye’nin en popüler hakemlerinden Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus’un da bulunduğu çok sayıda hakemi Süper Lig devam ederken bu ayın başında listeden çıkarmıştı. Hakemler, kararın iptali için Tahkim’e başvurmuştu.


TFF’nin açıklamasına göre hakemler Abdulkadir Bitigen, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Caner Ak, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, İbrahim Hakkı Ceylan, Koray Gençerler, Kutluhan Bilgiç, Mert Güzenge, Murat Erdoğan, Mustafa Öğretmenoğlu, Ramazan Keleş, Serkan Tokat ve Tugay Kaan Numanoğlu’nun itirazları incelendi.

Taraf avukatlarının yanı sıra MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun sözlü beyanlarının ardından yapılan müzakere neticesinde hakemlerin itirazları kabul edildi.

TFF Yönetim Kurulu’nun 8 Mart’taki kararının kaldırılmasına oyçokluğuyla karar verildi.

Hakemlerin yanı sıra gözlemciler Ali Uluyol, Süleyman Abay ve Taner Gizlenci ile ilgili alınan karar da bozuldu.

MHK’nın düdük astırdığı hakemler tahkime gidiyor: ‘Türk futbolunda ilk’

MHK başkanı ‘hakem’ kararını anlattı: Bazı arkadaşlar kurumun üzerinde davrandı

MHK’nın hakem kararının perde arkasında ne var? Spor yazarları ne dedi?

SON HABERLER

Frankfurt’taki bir taksi şoförünün anısı…

Yıllarca sevgiyle okuduğum ve çok şey öğrendiğim Tırmık’ı, Aydın Engin’i, gülümseyerek anmak istiyorum. Bu yüzden, bir vesileyle bana verdiği çok özel bir sırrı sizinle paylaşacağım. 