Martta adliyeler basına çalıştı: 50 gazeteci ifade verdi

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, martta, en az 50 gazetecinin yaptığı haber ve düşüncelerinden dolayı hakim karşısına çıkıp ifade verdiğini söyledi.

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Meclis’te düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin yaşadığı sorunlara işaret eden Çakırözer, aralarında Sedef Kabaş’ın da bulunduğu bazı gazetecilerin ceza aldığını, Türkiye’nin farklı bölgelerinde birçok gazetecinin bazı grupların saldırılarına uğradığını söyledi.

Çakırözer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen yeni kanun teklifinde basın ve yayın kuruluşlarına yeni baskılar içeren maddeler olduğunu anlattı.

Teklifle, vatandaşı mağdur eden şirketlerle ilgili haber yapan gazetecilere hapis cezası getirildiğini belirten Çakırözer şöyle devam etti: “Teklifteki maddeyle ilgili düzenlemeler yapılacağı söyleniyor ama düzenleme yapılsa bile mevcut haliyle bu düzenleme halkın haber alma hakkını ihlal eden, gazetecilerin işlerini yapmasını, kamu adına sorgulamasını engelleyen, gazetecilere korku veren bir madde olarak karşımızda duruyor.”