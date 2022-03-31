Boğaziçi protestoları davası: Mahkeme dijital materyalleri iade etmiyor

CANAN COŞKUN

Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör atanması sonrası başlayan protestolar nedeniyle 29 öğrencinin yargılandığı davada mahkeme, öğrencilerin cep telefonu ve bilgisayar gibi dijital materyallerinin iade edilmesi talebini reddetti.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, okula ilk olarak Bulu’yu rektör atamış, öğrenciler ve akademisyenler eyleme başlamıştı. Daha sonra Bulu’nun yerine Prof. Dr. Naci İnci getirilmişti. Akademisyenlerin eylemi devam ediyor.

İstanbul 48’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 4 Ocak 2021’de Boğaziçi Üniversitesi’nin Güney Kampüs önündeki protesto eylemine katılan 29 öğrenci yargılanıyor.

Öğrencilerin ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet‘ ve ‘görevi yaptırmamak için direnme‘ suçlamalarıyla toplamda bir yıldan altı yıla kadar hapisleri talep ediliyor.

Ayrıca davada yargılanan öğrencilerin bir kısmının da eylemlere katıldığı gerekçesiyle kredi ve bursu kesilmiş durumda.

Dava konusu eylemde Boğaziçi Üniversitesi’nin Güney Kampüs kapısına kelepçe takılmıştı. Eylemden sonraki sabah evlere yapılan baskınlarla öğrenciler gözaltına alınmıştı.

‘Polis tarafından darp edildik’

Bugün görülen duruşmaya üç öğrenci ve avukatları katıldı. Yargılanan öğrencilerden biri İstanbul Üniversitesi öğrenim gördüğünü belirterek şunları söyledi:

“Bizim okulumuza aynı yöntemle rektör atandı. Eylemin hukuksuz olmadığını düşünüyorum. Bir uyarı da yapılmadı. Polis tarafından darp edildik. Sosyal medyada bir linç kampanyası düzenlendi. Sabah da ev baskınlarıyla öğrenciler gözaltına alındı.”

Başka bir öğrenci de rektör atamasının haksız olduğunu düşündüğü için eyleme gittiğini belirterek “Anayasal hakkımı kullandım. Orada polise direnmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatıma karar verilmesini istiyorum” dedi.

İade yok

Avukatlar da ev baskınları sırasında el konulan cep telefonu ve bilgisayar gibi dijital materyallerin iade edilmesini, adli kontrol uygulamalarının kaldırılmasını ve müvekkilleri hakkında derhal beraat kararı verilmesini talep etti.

Savcı, dijital materyallerin iadesi talebinin reddine karar verilmesini istedi. Mahkeme de bu yönde karar verdi.

Bir öğrenci hakkında da yakalama kararı çıkaran mahkeme, sonraki duruşmanın 30 Haziran’da yapılmasına hükmetti.