Akşam Postası / 3 Aralık 2021

TÜİK’i ziyaret etmek isteyen Kılıçdaroğlu kapıda kaldı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK’i ziyaret etmek istedi ancak görevliler kapıyı açmadı.

Avrupa Konseyi’nden Türkiye’ye Kavala için 19 Ocak’a kadar süre

Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ihlal kararına rağmen iş insanı Osman Kavala’yı serbest bırakmayan Türkiye’ye karşı yaptırım prosedürü kararını hatırlatarak, 19 Ocak 2022’ye kadar görüşünü iletmesi için süre verdi.

Tecavüzden suçlu bulunan Musa Orhan’a 10 yıl hapis var ama tutuklama yok

Musa Orhan

Siirt’te 18 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan’a 10 yıl hapis cezası verildi.

İçişleri, ‘ABD’li vakıftan yardım aldı’ dediği derneklere adli-idari işlem istedi

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, ABD’deki Chrest Vakfı’ndan yardım aldığını söylediği bazı dernekler hakkında işlem yapılması için bildirimde bulunulduğunu bildirdi.

Engelli öğrenci Kadıköy Anadolu’dan nakledildi: ‘Çocuk haklarına aykırı’

Puanı düşük olduğu halde sağlık sorunları nedeniyle kaydı Kadıköy Anadolu Lisesi’ne kaydedilen öğrenci 45 dakika uzaklıktaki bir okula nakledildi.

Okul öncesine de ‘din eğitimi’ tavsiyesi

20’inci Milli Eğitim Şurası’nda dört-altı yaş grubu çocukların eğitimine din eğitimi eklenmesi kabul edildi. Karar tavsiye niteliği taşıyor.

Müdahalelere rağmen lira toparlanamıyor

Döviz kurları, Merkez Bankası’nın (MB) piyasalara ikinci doğrudan müdahalesi sonrasında yine yüksek seyrini koruyor. İkinci müdahale sonrası ilk olarak 13,50’nin altına inen dolar kuru kapanışa doğru yine 13,80’e yakın hareket ediyor.

Sağlıkçıları dışlayan düzenleme ertelendi

Ek gösterge zammının sadece hekimlerle sınırlı tutulmasından dolayı sağlıkçıları ayağa kaldıran düzenlemenin görüşmeleri ertelendi.

‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: CHP’li gence dört yıl sekiz aya kadar hapis istemi

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu hakkında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘hakaret ettiği’ gerekçesiyle dört yıl sekiz aya kadar hapis cezası talep edildi.

‘Kayyım’ rektör Boğaziçi mezunu profesörü kampüse sokmadı

Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İİSBF) Dekanı Prof. Dr. Alp Erinç Yeldan mezunu olduğu Boğaziçi Üniversitesi’ne sokulmadı.

BioNTech CEO’su Şahin: Aşıyı yeni varyanta karşı hızlıca uyarlayabiliriz

BioNTech şirketinin CEO’su Uğur Şahin, şirketin ürettiği Covid-19 aşısının yeni varyant Omicron’a karşı hızla uyarlanabileceğini söyledi.

Cumhuriyet’in yayın yönetmeni Aykut Küçükkaya istifa etti

Cumhuriyet gazetesinin yayın yönetmeni Aykut Küçükkaya, yönetimin kendisine önerdiği ‘yayın başdanışmanlığını’ reddedip istifasını verdi. Gazetenin yayın koordinatörü Serkan Ozan da istifa etti.

‘Tuzlu’ olmaya başladı: Sene başında 30 lira olan kahve şimdi 140 lira

Kilogram fiyatı sene başında 30 lira olan Türk kahvesi, ağustosta 90 liraya yükseldi. Bugünlerde ise kilosu 140 liraya satılıyor.

Dünyanın en sarhoş ülkesi belli oldu

Fotoğraf: Unsplash

22 ülkeden 32 binin üzerinde kişinin katıldığı ankette katılımcılara 2020 yılında içki kullanımına yönelik sorular yöneltildi.