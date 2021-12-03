‘Tuzlu’ olmaya başladı: Sene başında 30 lira olan kahve şimdi 140 lira

Kilogram fiyatı sene başında 30 lira olan Türk kahvesi, ağustosta 90 liraya yükseldi. Bugünlerde ise kilosu 140 liraya satılıyor.

Türk kahvesine gelen zammın ardından 72 gram olan en küçük paketi 10 lira, 107 gramı 15 lira, 250 gramı 35 lira ve yarım kilosu 70 liradan satılıyor. Yabancı ülke kahvelerinin kilogram fiyatları ise 200 ile 240 lira arasında değişiyor. Artışın nedeni salgın ile birlikte dünya genelinde yaşanan tedarik sıkıntısı ve artan döviz kurları olarak gösteriliyor.

‘Tuzlu olmaya başladı’

DHA’ya konuşan Eminönü’ndeki kahve kuyruğuna giren Ayla Taba, kahvenin artık ‘tuzlu’ olmaya başladığını belirterek, “15 liraya 100 gramını aldım. Eskiden daha uygundu fiyatlar. Daha az alıyoruz mecburen, daha az tüketmeye başladık. Eskiden daha çok içerdik arkadaşlarla, artık daha az içeceğiz. Tuzlu olmaya başladı” dedi. Sema Gökçen Saltık ise, “Fiyatlar o kadar yüksek ki inanılır gibi değil. Ama hala bu kuyruk niye ben anlamadım. 100 gram kahve 15 lira, üç paket aldım dünyanın parası. Kahve içmem, güzelim çayımız var” diye konuştu.

Satıcılar: Mal yüksek geliyor

Kahve satıcıları da fiyatlardan rahatsız. DHA’ya konuşan kahve satıcısı Muhammet Başer şunları söyledi: “Yaklaşık 2 haftadır önlenemeyen bir zam süreci var. Biz bile artık fiyat vermekte zorluk yaşıyoruz. Bunun sebebini kime sorsak herkes doların yükselmesine bağlıyor. Kolisinden, kolinin içine konulan naylonunda, ham maddesine kadar zamlandığı için fiyatının arttığı söyleniyor. Üreticinin nasıl bir sıkıntısı var onu hala çözmüş değiliz ama gereğinden fazla bir artış var. Brezilya’da olan bizi nasıl etkiliyor peki ilgilendiğimiz bir şey değil. Ortalama her üründe yüzde 60-70 bazı ürünlerde yüzde 100 fiyat değişikliği oldu”.