İçişleri, ‘ABD’li vakıftan yardım aldı’ dediği derneklere adli-idari işlem istedi

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, ABD’deki Chrest Vakfı’ndan yardım aldığını söylediği bazı dernekler hakkında işlem yapılması için bildirimde bulunulduğunu bildirdi.

Açıklamada, basında, vakfın sitesinde bir liste yayınladığı, bu listede Türkiye’de faaliyet gösteren onlarca medya ve sivil toplum kuruluşlarına bağışta bulunulduğuna dair haberler yayınlandığı kaydedildi.

Müdürlük, bazı derneklerin isimlerini vererek, vakıftan toplamda 2 milyon dolar aldıklarının belirlendiğini belirterek şunlar kaydedildi: “Söz konusu derneklerin yapılan denetimleri sonucunda, bazılarının, Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuata aykırı hareket edildiği ve öngörülen yükümlülüklerini yerine getirilmediği, vergi kanunlarında belirtilen esas ve usullere uyulmadığı tespit edilmiş ve ilgili dernek yöneticileri hakkında adli ve idari merciler tarafından gerekli işlemlerin yapılması talep edilmiştir.”

Müdürlük, hangi derneklere işlem yapılmasının istendiğini açıklamadı.