Cumhuriyet’in yayın yönetmeni Aykut Küçükkaya istifa etti

Cumhuriyet gazetesinin yayın yönetmeni Aykut Küçükkaya, yönetimin kendisine önerdiği ‘yayın başdanışmanlığını’ reddedip istifasını verdi. Gazetenin yayın koordinatörü Serkan Ozan da istifa etti.

Küçükkaya, Twitter hesabındaki paylaşımında, 28 yıldır çalıştığı gazetesine veda zamanının geldiğini belirtti.

Yayın yönetmeni, “İşten atılan sekiz arkadaşımla ilgili karardan geri dönülmediği için gazetemden ve üç buçuk yıldır büyük bir onurla yürüttüğüm genel yayın yönetmenliğinden istifa ediyorum. Cumhuriyetçiler hepinizi çok seviyorum. Sen çok yaşa Cumhuriyet” diye yazdı.

Küçükkaya, şu açıklama metnini paylaştı:

İstifaya giden süreç

Küçükkaya ilk olarak, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) üyelerinin istifa ettirilmesi yönünde baskı gördüğü için geçen temmuz ayında istifa etmiş ancak daha sonra görevine dönmüştü.

Cumhuriyet gazetesinin yönetimi, TGS’yle imzalanan sözleşmenin ardından sekiz gazeteciyi Küçükkaya’nın bilgisi olmadan işten çıkarmış, Küçükkaya da mesai arkadaşlarına destek vermişti.

Son olarak yönetim Küçükkaya’ya yayın danışmanlığı önermişti. Küçükkaya’nın ikinci istifası da bu sürecin ardından gelmiş oldu.

Bir yönetici daha istifa etti

Küçükkaya’nın ardından yayın koordinatörü Serkan Ozan da istifa ettiğini duyuru.

Ozan, Twitter hesabından şunları kaydetti: “Cumhuriyet genel yayın yönetmeninden habersiz olarak işten atılan sekiz arkadaşımızla ilgili kararın iptal edilmesini talep etmiştik. Bu haklı isteğin yanıtı 20 yıldan uzun süredir birlikte çalıştığım dostum Aykut Küçükkaya’nın genel yayın yönetmenliği görevinden alınması oldu.

Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu’nun böyle bir gerekçeyle görevden aldığı yayın yönetmeninin yerine vekaleten bile olsa beni düşünmüş olması, Küçükkaya’nın görevden alınış biçimi kadar yaralayıcı olmuştur. Sekiz arkadaşımızın işe iadesi konusunda ise herhangi bir adım atılmamaktadır.

Durum böyleyken, tarafıma bildirilen görevlendirmeyi kabul etmem ne vicdani, ne ilkeli ne de onurlu bir duruş olacaktır. Cumhuriyet emekçilerine karşı takınılan tavır nedeniyle bir yayın koordinatörlüğü görevinden de bugün itibarıyla istifa ediyorum.”