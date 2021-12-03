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Yaramazlara biraz batar!

BioNTech CEO’su Şahin: Aşıyı yeni varyanta karşı hızlıca uyarlayabiliriz

BioNTech şirketinin CEO’su Uğur Şahin, şirketin ürettiği Covid-19 aşısının yeni varyant Omicron’a karşı hızla uyarlanabileceğini söyledi.

İlk olarak Güney Afrika’dan rastlanan ‘B.1.1.529‘ varyantına DSÖ ‘Omicron’ adını vermişti. 32 mutasyona sahip Omicron, ‘süper varyant‘ olarak nitelendirilmişti. Güney Afrika’nın ardından Avustralya, Belçika, Botsvana, Britanya, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, Hong Kong, İsrail, İtalya, Hollanda’nın aralarında olduğu birçok ülkede görülmüştü. Çok sayıda ülke Güney Afrika’dan gelen yolculara kısıtlama getirmişti.


Türkiye, varyanta karşı önlem olarak Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkeye girişleri durdurmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yeni varyanta Türkiye’de rastlanmadığını bildirmişti.

Yeni varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığıysa merak konusu.

Reuters’a konuşan Şahin, mevcut aşının yeni mutasyon kaynaklı ağır hastalıklara karşı koruma sağlamaya devam edeceği kanısında olduğunu söyledi. Şahin, BioNTech aşısının Omicron’a karşı hızla uyarlanabileceğini belirtti.

Şahin ”Yeni varyantın aşısını yaptırmış kişilere ve koronavirüse yüksek oranda maruz kalanlara bulaşma ihtimali var” dedi.

Patentlerin kaldırılmasına karşı olmadığını belirten Şahin, buna ilişkin çözümlere ilgi duyduğunu söyledi ancak ”Kaliteyi güvence altına alıp, insanları eğitmemiz ve süreç üzerinde denetimimizin olması gerekiyor” uyarısını yaptı.

Şahin, tıpkı grip aşısı gibi Covid-19 aşısının da her yıl yaptırılması ihtimalinin arttığın belirtti.

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