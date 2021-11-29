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BioNTech: Yeni uyarlanmış Covid-19 aşısı üzerinde çalışıyoruz

Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech, Covid-19’un Omicron varyantında inceleme sürecinin devam ettiğini, gerekli olma ihtimaline karşı uyarlanmış bir aşının geliştirilmesi üzerinde de çalışıldığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

İlk olarak Güney Afrika’dan rastlanan ‘B.1.1.529‘ varyantına DSÖ ‘Omicron’ adını vermişti. 32 mutasyona sahip Omicron, ‘süper varyant‘ olarak nitelendirilmişti. Güney Afrika’nın ardından Avustralya, Belçika, Botsvana, Britanya, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, Hong Kong, İsrail, İtalya, Hollanda’nın aralarında olduğu ülkelerde görülmüştü. Çok sayıda ülke Güney Afrika’dan gelen yolculara kısıtlama getirmişti. Dün İsrail bugün Japonya tüm yabancı ülke vatandaşlarına sınırları kapatmıştı.


BioNTech’in açıklamasında Omicron varyantını incelemek için laboratuvar testlerini sürdürdürdükleri vurgulandı.

Şirket, 26 Ekim’deki açıklamasında, Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana’da görülen Covid-19 varyantı üzerinde araştırmalara başlandığını ve mevcut aşıda yeni bir ayarlama gerekip gerekmediğini tespit etmek için de iki hafta içinde laboratuvar verisi beklediğini ifade etmişti.

Bu verilerin söz konusu varyantın nRNA aşısında ‘kaçış varyantı’ olup olmayacağı konusunda daha fazla bilgi sağlayacağı belirtilen açıklamada, Pfizer ve BioNTech’in altı haftada aşıda gerekli değişiklikleri yapma ve 100 gün içinde ilk teslimatları yollama kapasitesinin bulunduğu hatırlatılmıştı.

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