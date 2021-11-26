DSÖ, yeni varyanta Omicron ismini verdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), B.1.1.529 Covid varyantını Omicron olarak adlandırdı.

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Salı günü Güney Afrika Cumhuriyeti ve Botsvana’da virüsün çok sayıda mutasyona uğramış, ‘B.1.1.529‘ olarak isimlendirilen yeni bir varyantına rastlanmıştı. Güney Afrika’dan Hong Kong’a seyahat eden bir kişide de bu varyant görülmüştü. ‘Süper varyant‘ olarak nitelendirilen B.1.1.529, 32 mutasyona sahip. Mevcut aşıların bu varyanta karşı etkili olup olmadığı henüz bilinmiyor.

DSÖ, yeni varyantı değerlendirmek için bugün uzmanlarla toplandı. Yeni varyant nedeniyle Türkiye dahil bazı ülkeler, tedbirlerini sıkılaştırmaya başladı.

Bugün toplanan DSÖ yetkilileri ön kanıtların söz konusu varyantın ‘diğer endişe verici varyantlardan daha yüksek enfeksiyon riski’ taşıdığını gösterdiğini söyledi.

Örgütün açıklamasında şunlar kaydedildi: “Bilinen ilk doğrulanmış B.1.1.529 enfeksiyonu, 9 Kasım 2021’de toplanan bir numunede ortaya çıktı. Omicron’un, bazıları endişe verici olan çok sayıda mutasyonu bulunuyor. Ön kanıtlar, diğer kaygı verici varyantlarla karşılaştırıldığında, bu varyantın yeniden enfeksiyon riskini artırdığını göstermektedir. Bu varyantla enfekte olmuş vakaların sayısı, Güney Afrika’daki hemen hemen tüm illerde artıyor gibi görünüyor.”