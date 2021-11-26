Bakan Koca duyurdu: Yeni varyant sebebiyle beş ülkeye sınırlar kapandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Güney Afrika Cumhuriyet’inde ortaya çıkan yeni varyant sebebiyle Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den Türkiye’ye seyahat edilmesine izin verilmeyeceğini bildirdi.

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Salı günü Güney Afrika Cumhuriyeti ve Botsvana’da virüsün çok sayıda mutasyona uğramış, ‘B.1.1.529‘ olarak isimlendirilen yeni bir varyantına rastlanmıştı. Güney Afrika’dan Hong Kong’a seyahat eden bir kişide de bu varyant görülmüştü. ‘Süper varyant‘ olarak nitelendirilen B.1.1.529, 32 mutasyona sahip. Mevcut aşıların bu varyanta karşı etkili olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni varyantı değerlendirmek için bugün uzmanlarla toplandı. Yeni varyant nedeniyle bazı ülkeler, tedbirlerini sıkılaştırmaya başladı.

Bakan Koca, Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir.”