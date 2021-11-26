Eldeki aşılar yeni varyanta karşı etkili olabilir

Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NICD), mevcut aşıların yeni corona virüsü varyantına karşı etkili olabileceğini bildirdi.

Fotoğraf: DHA

NICD’nin açıklamasında ‘süper varyant’ olarak nitelendirilen B.1.1.529’la ilgili laboratuvar çalışmalarının sürdürüldüğü ve sonuçların izlenmesi için gerçek zamanlı bir sistem kurma çalışmaları yürütüldüğü belirtildi.

Bu çalışmalar ışığında, mevcut Covid-19 aşılarının hastaneye yatış ve ölümlere karşı hala yüksek düzeyde koruma sağlamasının muhtemel olduğu sonucuna varıldığı ifade edildi. ‘Süper varyant’ın Delta ve Beta varyantlarıyla farklı bir mutasyon sürecinden geçmesine rağmen B.1.1.529’un diğer varyantlarla benzer semptomlara sahip olduğu kaydedildi.

Yeni varyant

Bilim insanları dün Güney Afrika Cumhuriyeti’nde Covid-19’un yeni varyantının görüldüğünü duyurmuştu.

Covid-19’un çok sayıda mutasyona uğramış söz konusu yeni varyantına Güney Afrika’nın komşu ülkesi Botsvana’da da rastlanmıştı.

Güney Afrika’dan Hong Kong’a seyahat eden bir kişide de görülen ve ‘süper varyant’ olarak nitelendirilen türün 32 mutasyona sahip olduğu ifade ediliyor.