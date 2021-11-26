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Yaramazlara biraz batar!

Yeni varyant piyasaları gerdi

Güney Afrika’daki bilim insanlarının yeni bir corona virüsü varyantı tespit etmesi, küresel piyasalarda endişe kaynağı oldu. Britanya’nın altı Afrika ülkesine, yeni varyant nedeniyle seyahat kısıtlamalarına başlayacağını duyurması sonrası özellikle havacılık sektörü hisseleri sert düştü.

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana’da Covid-19’un çok sayıda mutasyona uğramış, ‘B.1.1.529‘ olarak isimlendirilen yeni bir varyantına rastlandığı belirtilmişti. Güney Afrika’dan Hong Kong’a seyahat eden bir kişide de bu varyanta rastlandığı bilgisi verilmişti. ‘Süper varyant‘ olarak nitelendirilen B.1.1.529 varyantının 32 mutasyona sahip olduğu ifade edilmişti. Uzmanlara göre, mevcut aşıların bu varyanta karşı etkili olup olmadığı henüz bilinmiyor.


Britanya Sağlık Bakanı Sajid Javid, Güney Afrika, Namibya, Lesoto, Botsvana, Esvatini ve Zimbabve’nin kırmızı listeye ekleneceğini ve uçuşların geçici olarak askıya alınacağını duyurdu. Britanya şu ana kadar yeni varyanta ilişkin vaka bildirilmedi.

Özellikle Asya Pasifik bölgesi borsaları yeni varyanta ilişkin endişelerle sert düşüş gösterdi. Bölge genelinde kayıplar Japonya öncülüğünde meydana geldi. Nikkei 225 yüzde 3’e yakın geriledi, Topix Endeksi de yüzde 2’den fazla düştü.

Dünya genelinde yeni varyant endişeleri ile en sert kayıp ise havacılık sektöründe yaşandı.

Avrupa Havacılık Endeksi piyasaların açılmasıyla beraber yüzde 3’e yakın eridi.

Türk Hava Yolları ve Pegasus’un hisseleri de açılışla beraber yüzde 6’ya yakın değer kaybetti.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, 2020 ile 2022 yılları arasında Covid-19 krizinin küresel havacılık endüstrisine 175 milyar avroya mal olacağını öngörmüştü.  

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