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Yaramazlara biraz batar!

Kripto paralarda ‘süper varyant’ düşüşü

Güney Afrika’da görülen yeni corona virüsü varyantı kripto para piyasasında sert fiyat hareketlerine neden oluyor.

Fotoğraf: Reuters

Güney Afrika Cumhuriyeti ve Botsvana’da, Covid-19’un çok sayıda mutasyona uğramış, ‘B.1.1.529‘ olarak isimlendirilen yeni bir varyantına rastlandı. Güney Afrika’dan Hong Kong’a seyahat eden bir kişide görülen ve ‘süper varyant‘ olarak nitelendirilen türün 32 mutasyona sahip olduğu ifade ediliyor. Uzmanlara göre mevcut aşıların bu varyanta karşı etkili olup olmadığı henüz bilinmiyor.


Süper varyant endişesiyle birlikte kripto para piyasalarında bugün önemli kayıplar görüldü.

Öncü kripto para Bitcoin, saat 14:00 itibariyle yüzde 7’den fazla kayıp yaşayarak 54 bin dolarlı seviyelere kadar çekildi.

En büyük ikinci kripto para birimi Ethereum’da kayıp yüzde 10’lara ulaştı ve 4 bin dolarlı seviyeler görüldü.

Ripple yüzde 9’dan fazla düşüşle 0,94 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bu sene güçlü bir ‘boğa dönemi’ yaşayan Bitcoin’in son çıkışında fon haberleri etkili olmuştu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), ProShares Bitcoin Borsa Yatırım Fonu’na onay vermesi sonrası kripto paraların tümünde önemli fiyat artışları yaşanmıştı. Bitcoin son olarak bu ay ABD’de yıllık enflasyonun 1990’dan bu yana en yüksek seviyeye çıkmasının ardından ilk kez 69 bin dolara kadar ulaşarak tarihinin en yüksek seviyesini görmüştü.

Yine Bitcoin için bu sene 14 Nisan’da görülen 64 bin 813 dolarlık zirvenin ardından başlayan düşüş ise 28 bin dolarlı seviyelerde son bulmuştu.

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