Uzun süreli yatırımcı Bitcoin satışında

Uzun süredir ellerinde Bitcoin tutan yatırımcılar mayıs ayından bu yana ilk kez net pozisyonlarını azalttı.

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Glassnode ve Findstrat Digital Asset Research tarafından hazırlanan rapora göre uzun süreli Bitcoin yatırımcıları geçtiğimiz yedi günde 77 bin 778 Bitcoin satışı gerçekleştirdi.

61 bin doların üzerinde yapılan satışlardan elde edilen gelir ise 4,7 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Fundstrat analistleri Sean Farrell ve Will McEvoy satışlarla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: “Kısa vadeli yatırımcılar piyasaya dönüyorlar ve uzun süreli yatırımcıların satış yapmak için ihtiyaç duydukları likiditeyi sağlıyorlar.”

Bitcoin önceki gün ABD’de yıllık enflasyonun 1990’dan bu yana en yüksek seviyeye çıkmasının ardından ilk kez 69 bin dolara kadar ulaşarak tarihinin en yüksek seviyesini görmüştü.

BTC, borç krizindeki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande kaynaklı düşüş sonrası ise bugün saat 18:30 itibarıyla 64 bin doların altında hareket ediyor.

Bu sene güçlü bir ‘boğa dönemi’ yaşayan Bitcoin’in son çıkışında fon haberleri etkili olmuştu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), ProShares Bitcoin Borsa Yatırım Fonu’na onay vermesi sonrası kripto paraların tümünde önemli fiyat artışları yaşanmıştı.

Bitcoin 14 Nisan’da 64 bin 813 dolarla rekor kırmasının ardından başlayan düşüş dalgasıyla ise 28 bin dolarlı seviyelere kadar inmişti.