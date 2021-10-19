Fon işleme açıldı, Bitcoin 63 bin doları geçti

ProShares’in Bitcoin vadelilerine endeksli borsa yatırım fonunun (ETF) New York Borsası’nda (NYSE) işlem görmeye başlamasıyla birlikte Bitcoin’de 63 bin doların üzeri görüldü.

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Bu sene güçlü bir boğa dönemi yaşayan Bitcoin, 14 Nisan’da 64 bin 813 dolar ile tarihin en yüksek seviyesini görmüş ardından başlayan düşüş dalgasıyla 28 bin dolarlı seviyelere kadar inmişti.

Bitcoin ETF’si ilk işlem gününde yüzde 5’i aşarak 42,15 doları test etti. Fon, ilk 20 dakikasında 264 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştı.

İlk Bitcoin ETF’sinin işlem görmeye başlamasının ardından Bitcoin de 63 bin doların üzerine çıktı. 63 bin 300 dolara kadar yükselen BTC, akşam saat 18.20 itibarıyla ise 62 bin 500 dolar seviyesinde hareket ediyor.

En büyük ikinci kripto para birimi Ethereum ise 3 bin 790 dolar seviyesinde.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), ProShares Bitcoin Borsa Yatırım Fonu’na geçtiğimiz hafta onay vermişti. 40 kadar kripto para borsa yatırım fonu ise hala onay aşamasında.

Fonla, Bitcoin ETF’si özelinde, yatırımcılar doğrudan kripto para almak yerine Bitcoin’in değerindeki değişime göre kazanç sağlayabilecek bir ürün almış olacak. Böylece kripto piyasasındaki belirsizlikten de uzak durup yatırımcıları korumaya dönük mevcut yasalara tabi olacaklar.

Kripto girişimcileri ve geleneksel finans şirketleri, Bitcoin fonu için sekiz yıldan bu yana izin almaya çalışıyordu. Söz konusu fonlar kripto para piyasası için aynı zamanda bir kilometre taşı olarak görülüyor.

Öte yandan Bitcoin ETF’lerine ilişkin bugün çok önemli bir gelişme daha yaşandı.

Bloomberg’de yer alan habere göre, Grayscale Investment, dünyanın en büyük Bitcoin fonunu borsa yatırım fonuna (ETF) dönüştürmek için New York Borsası ile resmi süreci başlattı.

Grayscale CEO’su Michael Sonnenshein ise şirketin halihazırda var olan fonu borsa yatırım fonuna dönüştürme konusunda yüzde 100 kararlı olduğunu söyledi.

Olumlu haber akışları nedeniyle yeniden milyarlarca doların aktığı Bitcoin’de ekim ayı başından bu yana kar ise yüzde 40’ın üzerine çıktı.