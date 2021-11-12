Bitcoin-altın yarışı: Kripto fonu ilk kez önde

Dijital varlık yönetim şirketi Grayscale, dünyanın en büyük altın fonundan daha fazla varlığı yönetmeye başladı.

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Grayscale’in kasım ayı itibariyle yönetimi altındaki dijital varlıkları 60 milyar dolar seviyesine çıktı. Bu rakam dünyanın en büyük altın fonu SPDR Gold Shares’ten (GLD) 1,7 milyar dolar fazla.

Bu arada 43,6 milyar dolar değerindeki en büyük fonu Grayscale Bitcoin Trust’ı bir ETF ürününe dönüştürme çabasında olan şirket, ekim ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) başvuru yapmıştı. Ancak ETF onay takvimine göre kesin onay tarihi 2022’nin ikinci çeyreğine uzayabilir. Ayrıca SEC’in masasında daha önce spot Bitcoin ETF başvurusu yapan varlık yönetim şirketleri bulunuyor.

Bitcoin vadeli işlemler temelli borsa yatırım fonlarının (ETF) başlatılmasından bir ay sonra kripto paraların işlem hacimlerinde de önemli artışlar yaşanıyor.

Bitcoin fonları ile yatırımcılar doğrudan kripto para almak yerine Bitcoin’un değerindeki değişime göre kazanç sağlayabilecek bir ürün alıyor. Böylece kripto piyasasındaki belirsizlikten de uzak durup yatırımcıları korumaya dönük mevcut yasalara tabi oluyor.

Bitcoin önceki gün ABD’de yıllık enflasyonun 1990’dan bu yana en yüksek seviyeye çıkmasının ardından ilk kez 69 bin dolara kadar ulaşarak tarihinin en yüksek seviyesini gördü. BTC, borç krizindeki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande kaynaklı düşüş sonrası ise bugün 64 bin doların üzerinde hareket ediyor.

Dünyada enflasyonun giderek yükseldiği bir dönemde gelen son veriler ise Bitcoin-altın kıyaslamasını bir kez daha körüklemiş durumda.

Paribu İş Geliştirme Yöneticisi Akar Aydemir, son dönemde kripto para piyasaları ve geleneksel piyasaların çok daha fazla iç içe geçmeye başladığını, benzer risk algısıyla altın ve Bitcoin’de benzer kırılımların görülmeye başlandığını söyledi.

Grayscale’in ulaştığı noktayı ‘bir paradigma değişimi‘ olarak niteleyen Aydemir şöyle devam etti: “Grayscale en büyük kripto para fonu. Fonlarında pek çok kripto parayı tutuyor. Altın ETF’leri yıllardır hayatımızda ve geleneksel pazarda oldukça etkinler. En büyük altın ETF’nin değeri 58,3 milyar dolar. Grayscle ise 60 milyar dolara ulaşıp onu geçmiş durumda.”