Reuters indirdi Bloomberg kaldırdı: Evergrande krizi sonrası BTC yara sarıyor

Borç krizindeki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande’nin ekimde vadesi geldiği halde ödeyemediği dış borç tahvilleri nedeniyle resmi olarak temerrüde düştüğü haberi kripto para piyasalarda sert hareketlere neden oldu. Reuters kaynaklı habere, Bloomberg’den farklı bir servis gelince Bitcoin bugün yeniden toparlanma sürecine girdi.

Fotoğraf: Reuters

Toplam varlıkları yaklaşık 370 milyar dolar olan Evergrande, Çin’in Gayrisafi Yurtiçi Hasılasının (GSYH) yaklaşık yüzde 2’sine ulaşan, yaklaşık 305 milyar dolarlık borç yükümlülüğü bulunuyor.

Bu büyüklükteki bir şirketin cüzi boyuttaki dış faiz ödemelerinde dahi sıkıntıya girmesi, daha geniş ölçekli bir borç krizinin kapıda olduğunun işareti olarak değerlendiriliyor. Çin’de 171 banka ve 121 finans kurumuna borcu bulunan grubun ödeme sıkıntısına düşmesinin ülke genelinde kredi sıkışmasına yol açabileceğinden endişe ediliyor.

Çin hükümeti ise kamuya ait ve kamu destekli inşaat şirketlerini Evergrande’nin borç yükümlülüklerine karşılık bazı varlıklarını satın almaya teşvik etmeye çalışıyor.

Dün Reuters tarafından şirketin tahvil borçlarını hoşgörü süresinde ödeyemeyerek ‘resmen temerrüde düştüğü‘ yönünde bir haber servis edildi. Bazı yatırımcıların 30 günlük hoşgörü süresinin üzerinden bir iş günü geçmesine rağmen ödemelerini alamadığı öne sürülen haberde, borçluların kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.

Bloomberg ise bir uluslararası takas kurumuna dayandırdığı haberde, her üç tahvil için de borç yükümlülüklerinin yerine getirildiğini bildirdi. Takas kurumu Clearstream, ajansa yaptığı açıklamada, müşterilerine vadesi dolan üç dolar tahvili için faiz ödemelerinin yapıldığını belirtti. Söz konusu haberler, şirketin borç faizlerini ödeyerek temerrüde düşmekten kaçındığına işaret ediyor.

Şirketin, vadesi gelen üç dış borç tahvilinden kaynaklanan 148,1 milyon dolarlık faiz borcunu ödemesi için hoşgörü süresi 10 Kasım’da doluyordu.

Evergrande’ye yönelik haber akışının kripto para piyasalarına yansıması da sert oldu. ABD’de yıllık enflasyonun 1990’dan bu yana en yüksek seviyeye çıkmasının ardından ilk kez 69 bin dolara kadar ulaşarak tarihinin en yüksek seviyesini gören Bitcoin kısa sürede 62 bin dolarlı seviyelere kadar çekildi. Aynı süre zarfında en büyük ikinci kripto para birimi Ethereum da 4800 dolarlı rekor seviyelerinden 4400 dolarlara döndü.

Şirketin borç ödemesini gerçekleştirdiğine yönelik ikinci akış sonrası ise Bitcoin yara sarmaya başladı.

Bitcoin bugün öğle saatleri itibarıyla 65 bin doların üzerinde hareket ediyor. Ethereum ise 4 bin 700 dolar seviyesinde.

Bu sene güçlü bir boğa dönemi yaşayan Bitcoin, 14 Nisan’da 64 bin 813 dolar ile rekor kırmasının ardından başlayan düşüş sürecinde 28 bin dolarlı seviyelere kadar inmişti. Bitcoin’in son rekor yürüyüşünde ise dünyada yükselen enflasyon ve borsada işlem görmeye başlayan Bitcoin fonu etkili oluyor.

Bitcoin fonları özelinde, yatırımcılar doğrudan kripto para almak yerine Bitcoin’un değerindeki değişime göre kazanç sağlayabilecek bir ürün alıyor. Böylece kripto piyasasındaki belirsizlikten de uzak durup yatırımcıları korumaya dönük mevcut yasalara tabi oluyor.