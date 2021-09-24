İflasa koşan Çinli şirket, dünyayı krize sürükler mi?

Ağır borç yükü altındaki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande, konuya ilişkin hiçbir açıklama yapmadan dolar cinsi tahvil (borç senedi) kupon ödemesini yapması gereken son tarihi geride bırakırken, yatırımcıların korktuğu temerrüde düşme ihtimali artıyor.

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Piyasalar, 305 milyar dolar borcu bulunan ve likidite sıkıntısı yaşayan şirketin iflasının Çin’deki finansal sistemin işlerliğini bozacağından ve sorunların diğer ülkelere de yayılarak küresel bir krize neden olacağından endişe duyuyor.

Şirketin 83,5 milyon dolar tutarındaki kupon ödemesi için son tarih geçerken, Evergrande’den konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Tahvil sahiplerine ödeme yapıldığına dair bir sinyal vermeyen şirket böylece ödemelerini tamamlaması için gereken 30 günlük ek süreyi başlatmış oldu. Ödemeler bu süre içinde yapılmazsa bu tahviller temerrüde düşmüş olacak.

Singapur’daki Principal Global Investors şirketinin Asya birimi başkanı Howe Chung Wan, Reuters ajansına şöyle konuştu: “Kimse bu aşamada büyük riskler almak istemediği için böyle ürkütücü sessizlik dönemleri olacaktır. Daha önce Evergrande’nin yaşadığı olayın büyüklüğüne benzer bir olay görülmedi. Çin’de tatil başlamadan önceki yaklaşık 10 gün boyunca bekleyip neler olacağını göreceğiz.”

Çin Merkez Bankası bugün bankacılık sistemine yeniden likidite sağlarken bu piyasaları desteklemek için atılan bir adım olarak görüldü.

Ancak yetkililer Evergrande’nin içinde bulunduğu durum karşısında sessizliklerini korurken, Çin devlet basınında şirketi kurtaracak olası bir plan hakkında haber yer almadı.

Evergrande’nin iflası Çin’de hanehalkı varlıkların yüzde 40’ını oluşturan gayrimenkul piyasasının çökmesine neden olabileceğinden, yetkililer toplumda huzursuzluğa yol açmadan finansal disiplini nasıl sağlayabileceklerine dair bir çıkmazla karşı karşıya kalabilir.

Durumdan rahatsızlık duyan tedarikçiler, yatırımcılar ve ev sahipleri geçen hafta memnuniyetsizliklerini protestolarla dile getirmişti. Eğer şirketin borçları temerrüde düşerek krizin diğer gayrimenkul geliştirme şirketlerine yayılmasına sebep olursa bu protestolar artabilir.

Evergrande bu gibi yatırımcılara öncelik vereceğine söz verirken, vadesi gelen yurt içi tahvilinin kupon ödemesini bu hafta yapmıştı.

Analistler her ne kadar Evergrande’nin mali sıkıntılarının 2008 krizinde iflas eden ABD’li yatırım bankası Lehman Brothers’ınkine benzer bir tabloya evirilmesine pek ihtimal vermeseler de Çin’in bir zamanlar en büyük ikinci gayrimenkul geliştirme şirketi olan Evergrande’nin muhtemel iflasının yayılma riski finansal piyasalardaki tedirginliği artırıyor.