Küresel kriz korkusu sarmıştı: Çinli şirket piyasaları rahatlattı

Ağır borç yükü altındaki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande, vadesi gelen yurt içi tahvilinin (borç senedi) yarınki kupon ödemesini yapacağını açıklayarak çalkantılı seyreden piyasaların bir miktar rahatlamasını sağladı.

Fotoğraf: Reuters

Yatırımcılar bir süredir Çin’in ikinci büyük inşaat ve gayrimenkul şirketi olan Evergrande’nin temerrüte düşeceğinden ve likidite krizinin küresel finansal sisteme etki edeceğinden kaygılanıyordu.

Şirket kupon ödemesini 23 Eylül’de yapacağını belirtti. Ancak açıklamada, vadesi yine yarın gelecek olan dolar cinsi tahvil hakkında bilgi yer almadı. Şirketin bu tahvil için 83,5 milyon dolar tutarında kupon ödemesi gerekecek.

Şirketin ayrıca 29 Eylül’de bir başka dolar cinsi tahvil için 47,5 milyon dolar kupon ödemesi yapması gerekecek. Ödemeler 30 gün içinde yapılmazsa bu tahviller temerrüde düşmüş olacak.

Reuters ajansına konuşan bir kaynak, “Bu ödemenin hala diğer tahviller için ne ifade edeceğini anlamaya çalışıyoruz ancak durumun yakından incelendiğini göz önüne alırsak bu adımla piyasaları sakinleştirmek ve diğer kupon ödemelerini yapmak istediklerini gösterdiklerini düşünüyorum” dedi.

Analistler her ne kadar Evergrande’nin mali sıkıntılarının 2008 krizinde iflas eden ABD’li yatırım bankası Lehman Brothers’ınkine benzer bir tabloya evrilmesine pek ihtimal vermeseler de Çin’in bir zamanlar en büyük ikinci gayrimenkul geliştirme şirketi olan Evergrande’nin muhtemel iflasının yayılma riski finansal piyasalardaki tedirginliği artırdı.