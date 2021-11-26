Prof. Derya Unutmaz’dan yeni varyant için önlem çağrısı: Sonrası geç olur

Prof. Dr. Derya Unutmaz, Güney Afrika’da ortaya çıkan varyantla ilgili önlem alınması yönünde çağrı yaparak, ”Endişemiz doğruysa sonrası geç olur” dedi.

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana’da Covid-19’un çok sayıda mutasyona uğramış, ‘B.1.1.529‘ olarak isimlendirilen yeni bir varyantına rastlandığı belirtilmişti. Güney Afrika’dan Hong Kong’a seyahat eden bir kişide de bu varyanta rastlandığı bilgisi verilmişti. ‘Süper varyant‘ olarak nitelendirilen B.1.1.529 varyantının 32 mutasyona sahip olduğu ifade edilmişti. Mevcut aşıların bu varyanta karşı etkili olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni varyantı değerlendirmek için bugün uzmanlarla toplandı.

Yeni varyant nedeniyle bazı ülkeler, tedbirlerini sıkılaştırmaya başladı. Ancak Türkiye henüz bir karar almış değil.

ABD’deki Jackson Laboratuvarı Enstitüsü’nde baş araştırmacı Prof. Dr. Derya Unutmaz, şu uyarıyı yaptı: ”Güney Afrika’da (GA) çıkan bu B.1.1.529 kod adlı varyant, deltadan beri ilk defa beni endişelendirdi. Şu ana kadar ki varyantların virüs için en ideal mutasyonlarını toplamış gibi. GA’da hızla deltanın yerini alıyor, bu ülkeden seyahat derhal durdurulmalı, PCR’la da tespiti mümkün. İngiltere, Güney Afrika’yı bu varyanttan dolayı seyahat için kırmızı listeye koydu- yani tüm uçuşlar, giriş çıkışlar yarından itibaren yasaklanıyor. Veriler çok yeni olsa da tedbiren biz de yasaklamalıyız, zira endişemiz doğruysa sonrası geç olur. Sağlık Bakanı Koca eminim durumu yakından takip ediyordur, şansımız bu varyantın çok hızlı tespit edilmiş olması. Ama endişe ettiğimiz gibi Deltadan daha bulaşıcıysa tedbir almak için çok az vaktimiz var, yani bayağı acil”.