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Yaramazlara biraz batar!

DSÖ, yeni varyant endişesiyle uzmanları topluyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Güney Afrika’da ortaya çıkan ve aşıya dirençli olduğu öngörülen yeni varyantı değerlendirmek için uzmanlarla toplanacak.

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana’da Covid-19’un çok sayıda mutasyona uğramış, ‘B.1.1.529‘ olarak isimlendirilen yeni bir varyantına rastlandığı belirtilmişti. Güney Afrika’dan Hong Kong’a seyahat eden bir kişide de bu varyanta rastlandığı bilgisi verilmişti. ‘Süper varyant‘ olarak nitelendirilen B.1.1.529 varyantının 32 mutasyona sahip olduğu ifade edilmişti. Uzmanlara göre, mevcut aşıların bu varyanta karşı etkili olup olmadığı henüz bilinmiyor.


Yeni varyant nedeniyle bazı ülkeler, tedbirlerini sıkılaştırmaya başladı. Ancak Türkiye henüz bir karar almış değil.

DSÖ sözcülerinden Christian Lindmeier ”DSÖ, konuyla ilgili çalışmaların takvimini belirleyebilmek için varyantın ‘endişe edilmesi gereken’ mi yoksa ‘ilgi çekici’ mi olduğunun belirlenmesi için toplanıyor” dedi.

Lindmeier, varyantla ilgili erken analizlerin çok sayıda mutasyona uğramış olduğunu gösterdiği bildirdi. Ancak sözcü daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunun da altını çizdi.

Yeni varyant piyasaları gerdi

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