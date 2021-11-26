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Yaramazlara biraz batar!

Britanya: Güney Afrika’daki yeni varyant şimdiye kadarkilerin en önemlisi

Britanya, corona virüsünün Güney Afrika’da görülen B.1.1.529 varyantını şimdiye kadarki en önemli varyant olarak değerlendirdi.

Fotoğraf: Reuters

Çok sayıda mutasyona uğramış varyantla ilgili bilim insanları endişelerini dile getirdi. Güney Afrika Salgın Merkezi direktörü Prof. Tulio de Oliveira toplamda 50 mutasyona sahip varyantta mutasyonların 30’dan fazlasının virüsün spike proteininde (virüsün hücrelere tutunmasını sağlayan yapı) meydana geldiğini ifade etti. Aşıların çoğu virüsün bu bölgesini hedef alıyor. Bu anlamda varyantın aşıları etkisiz kılma potansiyeline sahip olduğuna dair endişeler var.


Britanya Sağlık Güvenliği Ajansı’nın başkanı Jenny Harries “Bu, şimdiye kadar karşılaştığımız en önemli varyant, bulaşabilirliği, şiddeti ve aşıya duyarlılığı hakkına bilgi edinmek için acil araştırmalar devam ediyor” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü bugün varyantı değerlendirmek üzere toplantı yapacak.

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