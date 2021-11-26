Yeni varyant Avrupa’da!

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) acil olarak incelemeye aldığı Güney Afrika’da ortaya çıkan yeni corona virüsü varyantı Belçika’da da tespit edildi.

Salı günü Güney Afrika Cumhuriyeti ve Botsvana’da virüsün çok sayıda mutasyona uğramış, ‘B.1.1.529‘ olarak isimlendirilen yeni bir varyantına rastlanmıştı. Güney Afrika’dan Hong Kong’a seyahat eden bir kişide de bu varyant görülmüştü. ‘Süper varyant‘ olarak nitelendirilen B.1.1.529, 32 mutasyona sahip. Mevcut aşıların bu varyanta karşı etkili olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni varyantı değerlendirmek için bugün uzmanlarla toplandı.

Yeni varyant nedeniyle bazı ülkeler, tedbirlerini sıkılaştırmaya başladı. Ancak Türkiye henüz bir karar almış değil.

Belçika’nın halk sağlığı kuruluşu Sciensano’yla yakın işbirliği içinde çalışan virolog Marc Van Ranst, varyantın 11 Kasım’da Mısır’dan Belçika’ya dönen bir kişide görüldüğünü söyledi. Virolog, kişinin ilk semptomları 22 Kasım’da gösterdiğini ifade etti.