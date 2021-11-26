KLİMİK uyardı: Riskli ülkelerden gelenler bulunup karantinaya alınmalı

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), Güney Afrika Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan yeni corona virüsü varyanta karşı son iki haftada riskli ülkelerden gelenlerin tespit edilip karantinaya alınması gerektiğini bildirdi.

Fotoğraf: AA

Salı günü Güney Afrika Cumhuriyeti ve Botsvana’da virüsün çok sayıda mutasyona uğramış, ‘B.1.1.529‘ olarak isimlendirilen yeni bir varyantına rastlanmıştı. Güney Afrika’dan Hong Kong’a seyahat eden bir kişide de bu varyant görülmüştü. ‘Süper varyant‘ olarak nitelendirilen B.1.1.529, 32 mutasyona sahip. Mevcut aşıların bu varyanta karşı etkili olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni varyantı değerlendirmek için bugün uzmanlarla toplandı. Yeni varyant nedeniyle bazı ülkeler, tedbirlerini sıkılaştırmaya başladı. Ancak Türkiye henüz bir karar almış değil.

KLİMİK açıklamasında söz konusu varyantın bugüne kadar ‘ata kökenden evrimsel açıdan en fazla uzaklaşmış varyant’ olduğu kaydedilerek Covid-19’a karşı antikolardan kaçma yeteneğinin yüksek olabileceği belirtildi.

Bunun yanında, yeni varyantın ‘rutin laboratuvarlarda PCR testiyle kolaylıkla ayırtedilebileceği’ aktarılarak bugüne dek ‘en çeşitli ve ürkütücü boyuttaki mutasyon profiline sahip olduğu’ ifade edildi.

KLİMİK, şu uyarıda bulundu: “Salgının kontrol altında tutulmasında, gerekli önlemlerin zamanında alınmasının kritik önem taşıdığı açıkça görülmüştür. Bu nedenle, yukarıda açıklanmış olan, başta aşıdan ve antikor tedavilerinden büyük oranda kaçabilmek gibi oldukça tehlikeli durumlara yol açma potansiyeli bulunan B.1.1.529 varyantının ülkemize girişinin ve girmesi halinde yayılmasının önlenmesi için gereken önlemlerin hızla uygulamaya konulması gereklidir. Bu bağlamda, son iki hafta içerisinde Güney Afrika ve komşu ülkelerinden ya da bu ülkelerle bağlantılı uçuşlar aracılığı ile ülkemize giriş yapan kişilerin tespit/test edilmesi ve karantina altına alınması doğru bir yaklaşım olacaktır.”