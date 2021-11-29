Hastaları arasında corona virüsünün farklı bir varyantını ilk fark eden uzmanlardan Güney Afrikalı doktor Omicron’un semptomlarını anlattı.

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Geçen hafta ilk kez Güney Afrika’da görülüp çok sayıdaki mutasyonuyla endişe yaratan yeni varyanta Dünya Sağlık Örgütü tarafından Omicron adı verilmişti.

Reuters’a konuşan Güney Afrika Tabipleri Birliği Başkanı Angelique Coetzee 18 Kasım’da kliniğine gelen yedi hastada yaygın olarak görülen Delta varyantından farklı semptomlar fark etttiğini anlattı.

Hastalarda hafif semptomlar görüldüğünü belirten Dr. Coetzee söz konusu tarihte gelen bir hastasının iki gün boyunca aşırı halsizlik, vücut ve baş ağrıları yaşadığını ifade etti: “Semptomları o aşamada normal bir viral enfeksiyon gibiydi. Son 10 gündür Covid hastası görmediğimiz için test yapmaya karar verdik. Hasta ve ailesi pozitif çıktı.”

Aynı gün benzer semptomlarla daha fazla hasta kliniğine başvurdu. Bunun üzerine ‘farklı bir şey olduğunu’ fark eden doktor Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nü (NICD) uyardı.

O günden beri günde iki-üç hasta gördüğünü belirten Dr. Coetzee semptomları şöyle sıraladı:

*En baskın şikayet aşırı halsizlik. Bununla birlikte vücut ve baş ağrıları görülüyor.

*Semptomlar hafif. Şimdiye kadar hastaneye yatırılan olmadı, evde tedavi edildi.

*Koku vaya tat kaybı yaşayan olmadı.

*Oksijen seviyelerinde büyük bir düşüş gözlemlenmedi.

*Şimdiye kadar görülen tabloda 40 yaş ve altı hastaları etkiliyor. Hastaların yarısı aşısız.