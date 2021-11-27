BioNTech-Pfizer’dan Omicron varyantı için 100 günde yeni aşı hedefi

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ve ABD’li ilaç şirketi Pfizer, Covid-19’un yeni ortaya çıkan Omicron varyantının mevcut aşıyı etkisiz kılması durumunda yaklaşık 100 gün içinde yeni bir aşı geliştirebileceklerini duyurdu.

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Güney Afrika ve Botsvana’da dokuz kişide görülen B.1.1.529 varyantı, ‘süper varyant‘ olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şimdiye kadar Güney Afrika’da 77, Botswana’da dört, Hong Kong’da iki, İsrail ve Belçika’da birer vakada ‘Omicron‘ adı verilen varyantın görüldüğünü duyurmuştu.

Mevcut aşıların yeni varyanta karşı etkili olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Fox Business’ın aktardığına göre ise BioNTech ve Pfizer şirketleri varyantın daha önce gözlemlenenlerden önemli ölçüde farklı olduğunu kaydetti. Bununla birlikte şirketlerden yapılan açıklamada, aşılarını yeni olası varyantlara uyarlanabilir hale getirmek için aylar önce çalışmaların başladığına vurgu yapıldı. Açıklamada ayrıca mevcut aşıların şu anda altı hafta içinde varyantlara uyarlanabildiği ve ilk partilerin 100 gün içinde teslim edilebileceği belirtildi.