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Güney Afrika’dan tahliye uçuşu: Gelenler karantinaya alındı

Türk Hava Yolları (THY), Covid-19’un Omicron varyantı nedeniyle seyahat kısıtlaması uygulanan Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki Türk vatandaşları için Cape Town ve Johannesburg kentlerinden tahliye uçuşu yaptı.

AA’nın haberine göre Güney Afrika’dan Türkiye’ye dönmek isteyen 41 kişi dün akşam TSİ 20:30’da Johannesburg O.R. Tambo Uluslararası Havalimanı’ndan İstanbul’a hareket etti. Bu kişiler, aşılı olma ya da son 180 günde hastalığı geçirme durumuna bakılmaksızın, ücretlerini kendileri karşılamak kaydıyla valiliklerce belirlenecek mekanlarda 14 gün süreyle karantinaya alınacak.


10’uncu günün sonunda yaptırılacak PCR testinde negatif sonuç alınmasıyla karantina sonlandırılabilecek.

Türkiye’nin Pretorya Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, THY’nin bu uçuşunun yeni bir karara kadar Güney Afrika’dan Türkiye’ye son uçuş olacağı belirtildi.

Türkiye, Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti, Botsvana, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’ye 27 Kasım’dan itibaren seyahat kısıtlaması uygulama kararı almıştı.

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