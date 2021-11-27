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Yaramazlara biraz batar!

Yeni varyant ‘Omicron’ Britanya’da da görüldü

İlk kez Afrika kıtasında kayda geçen corona virüsünün yeni varyantı, Britanya’da da görüldü.

Güney Afrika ve Botsvana’da dokuz kişide görülen ‘B.1.1.529’ varyantı, ‘süper varyant’ olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.


Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şimdiye kadar Güney Afrika’da 77, Botswana’da dört, Hong Kong’da iki, İsrail ve Belçika’da birer vakada, ‘Omicron’ adı verilen varyantın görüldüğünü duyurmuştu.

Britanya Sağlık Bakanı Sajid Javid, birbiriyle bağlantılı olmak üzere iki vakanın görüldüğünü, bu kişilerin aileleriyle karantinaya alındığını bildirdi.

Bakan, 28 Kasım saat 04:00 itibariyle Angola, Mozambik, Malavi ve Zambiya’nın seyahat kısıtlaması listesine ekleneceğini belirtirken, vakaların kayda geçtiği Chelmsford ve Nottingham’da toplu olarak test yapılacağını bildirdi.

Bakan, salgının bitmesini uzak ihtimal olarak görürken, herkese aşı yaptırma çağrısında bulundu.

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