İsrail’den Omicron hamlesi: Yabancıların girişine 14 gün yasak

İlk olarak Güney Afrika’da görülen, corona virüsünün Omicron varyantına bir kişide rastlanan İsrail, sınırlarını 14 gün süreyle yabancılara kapattı.

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Dünya Sağlık Örgütü, ‘B.1.1.529’ varyantını ‘Omicron’ olarak adlandırmıştı. ‘Süper varyant’ olarak nitelendirilen varyantın 32 mutasyon içerdiği belirtilmişti.

İsrail’de, dün akşam toplanan kabine yeni kısıtlama kararları aldı. Yeni varyantın yayılmasını engellemek amacıyla yabancılara yönelik alınan ülkeye giriş yasağı kararının bu geceyarısı uygulamaya başlanacağı belirtildi.

Bu giriş yasağına artı olarak aşılı İsrail vatandaşlarına ülkeye giriş sonrasında üç gün, aşısızlara yedi gün karantina zorunlu olacak.

Kabine, ayrıca, İsrail’in yurt içi gizli servisi Şin Bet’in tanı konduktan sonra corona virüsü hastalarını ‘izlemesine’ de izin verdi.

Başbakan Naftali Bennett cep telefonu takip sisteminin aktive edileceğini söyledi.

İsrail, dün, gün içinde de 50 Afrika ülkesini ‘kırmızı liste’ye almıştı. Bu ülkelerden dönen tüm İsrail vatandaşlarının hükümetten onaylı otellerde karantinaya alınması, Covid-19 testi uygulanması kararlaştırılmıştı. Cuma günü ise çok sayıda Afrika ülkesinden gelmeyi planlayan yabancılara sınırlar kapanmıştı.

İsrail’de, 1,3 milyon vaka kaydedildi. 8 bin 100’ü aşkın kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Hollanda’da kısmi kapanma başladı

Vakaların arttığı, Hollanda’da ise daha önce duyurulan kısmi kapanma uygulamaya başlandı. 61 kişide yeni varyanta rastlanılan ülkede cafe, müze, sinema, temel ihtiyaçları satanlar dışındaki dükkan ve mağazalar saat 17:00’de kapanacak. 05:00’e kadar kapalı kalacak.

Eczane ve süpermarketler saat 20:00’ye kadar açık kalabilecek. Evlerde 13 yaşın üzerinde azami dört misafir kabul edilebilecek. Evden çalışması mümkün olan herkes evden çalışacak. Okullar, yuvalar, üniversiteler açık kalacak.

Kısmi kapanma üç hafta sürecek.