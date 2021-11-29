DSÖ alarm verdi: Omicron çok yüksek risk teşkil ediyor, hazırlıklı olun

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ‘çok yüksek’ risk teşkil eden Omicron varyantının küresel ölçekte yayılma potansiyelinin fazla olduğunu ve bazı bölgelerde COVID-19 vaka artışlarının olumsuz etkilerinin görülebileceğini açıkladı.

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İlk olarak Güney Afrika’dan rastlanan ‘B.1.1.529‘ varyantına DSÖ ‘Omicron’ adını vermişti. 32 mutasyona sahip Omicron, ‘süper varyant‘ olarak nitelendirilmişti. Güney Afrika’nın ardından Avustralya, Belçika, Botsvana, Britanya, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, Hong Kong, İsrail, İtalya, Hollanda’nın aralarında olduğu ülkelerde görülmüştü. Çok sayıda ülke Güney Afrika’dan gelen yolculara kısıtlama getirmişti. Dün İsrail bugün Japonya tüm yabancı ülke vatandaşlarına sınırları kapatmıştı.

‘Daha önce görülmemiş sayıda spike proteini var’

Yüksek riskli gruplar için aşılamayı hızlandırma ve gerekli sağlık hizmetlerinin sağlanabilmesi için 194 ülkeye varyantı kontrol altına alma planı yapmaları başka deyişle hazırlıklı olmaları yönünde çağrıda bulunan DSÖ değerlendirmesinde şunlar kaydedildi: “Omicron varyantının daha önce görülmemiş sayıda spike proteini var ve bunların bazıları salgının gidişatına yapailecekleri muhtemel etki nedeniyle endişe verici. Dünya genelinde Omicron’dan kaynaklanan riskin çok yüksek olduğunu değerlendiriyoruz.”

Omicron’a karşı aşıların ve hastalığı geçirmiş olmanın ne kadar etkili olduğunu daha iyi anlamak için daha fazla araştırma ve veri gerektiğinin altını çizen DSÖ, “COVID-19 vakalarının aşılanmış kişilerde de görülmesi bekleniyor ancak daha az ve tahmin edilebilir bir seviyede olacak” dedi.

Yeni varyantı ‘endişe verici bir varyant’ olarak nitelendiren DSÖ, ciddiyet düzeyinin günler veya birkaç hafta içinde anlaşılabileceğinin altını çizdi.

Omicron nedeniyle çok sayıda ülkeden yeni kısıtlama kararları aldıklarına ya da alacaklarına yönelik açıkamalar geldi.

Britanya G7 bakanlarını acil toplantıya çağıracak

Britanya, bugün G7 sağlık bakanlarını acil toplantıya çağıracağını açıkladı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Avustralya’nın 1 Aralık’tan itibaren kalifiye göçmenlere ve öğrencilere sınırlarını yeniden açma planlarını gözden geçireceğini ve yabancı ziyaretçiler için iki haftalık otel karantinasını yeniden devreye almak için ‘biraz erken’ olduğunu söyledi. Morrison, Omicron’un ciddiyeti, bulaşıcılığı ve aşı direncinin belirlenmemiş olması nedeniyle sakin olma çağrısında bulundu.

Sydney

Endonezya’dan Suudi Arabistan’a kadar birçok ülke, Güney Afrika’dan gelen ziyaretçilere seyahat kısıtlamaları getirirken Singapur Sağlık Bakanlığı, yeni varyantın görüldüğü ülkelerle ‘bağlantı noktaları/ulaşım ağları’ olduğu gerekçesiyle Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Orta Doğu ülkelerindeki aşılı kişilerin Singapur seyahatlerini ertelemelerini istedi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Başkan Joe Biden’ın bugün varyant ve ABD’nin tepkisi/alacağı olası önlemler hakkında bilgi vereceği belirtildi. ABD’nin bulaşıcı hastalıklar konusundaki en yetkili uzmanı Anthony Fauci ise Biden’a Omicron’un bulaşıcılığı ve diğer özellikleri hakkında kesin bilgi almanın yaklaşık iki hafta süreceğini söyledi.

Test kitleri varyantta da doğru sonuç veriyor

ABD Gıda ve İlaç Kurumu’nun onayladığı tek COVID-19 testinin üreticisi Thermo Fisher TMO.N, ‘TaqPath’ adlı test kitlerinin hücreler mutasyondan etkilenmiş olsa bile Omicron varyantının tespitinde de doğru sonuç verdiğini açıkladı.

Thermo Fisher CEO’su Mark Stevenson, vakanın Omicron varyantından ya da Alpha gibi benzer semptomlar gösteren başka bir varyanttan kaynaklanıp kaynaklanmadığının doğrulanabilmesi için test numunelerinin yine de bir laboratuvara gönderilmesi gerektiğini söyledi.