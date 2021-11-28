DSÖ, neden ‘Nu’ ve ‘Xi’ harflerini geçip yeni varyanta ‘Omicron’ adını verdi?

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), corona virüsünün ‘B.1.1.529’ varyantını adlandırırken neden Yunan alfabesindeki ‘Nu’ ve ‘Xi’ harflerini pas geçip ‘Omicron’da karar kıldığı merak konusu oldu.

Salı günü Güney Afrika Cumhuriyeti ve Botsvana’da virüsün çok sayıda mutasyona uğramış, ‘B.1.1.529‘ olarak isimlendirilen yeni bir varyantına rastlanmıştı. 32 mutasyona sahip B.1.1.529 ‘süper varyant‘ olarak nitelendirilirken, cuma günü toplanan DSÖ yetkilileri, ön kanıtların ‘diğer endişe verici varyantlardan daha yüksek enfeksiyon riski’ taşıdığını gösterdiği bu varyantı ‘Omicron’ diye adlandırdığını duyurmuştu.

Bugüne kadar yeni varyantları adlandırmakta Yunan alfabesini kullanan DSÖ’nün neden bu sefer sıradaki ‘Nu’ ve ‘Xi’ harflerini atlayıp ‘Omicron’a geçtiği ilk etapta anlaşılamadı.

Britanya merkezli Telegraph gazetesinin sağlık muhabiri Paul Nuki’nin kaynaklardan aktardığına göre, DSÖ bunu bilerek yaptı.

Buna göre ‘Nu’ harfinin İngilizce ‘yeni’ anlamına gelen ‘new’ kelimesini çağrıştırmasını istemeyen yetkililer, ‘Xi’ harfiniyse Çin’le kurum arasında tatsızlık çıkmasın diye pas geçmiş. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in adının İngilizce yazılışı Xi Jinping; DSÖ yetkilileri bu isme bir gönderme yapıldığının düşünülmesini istememiş.