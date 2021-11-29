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Yaramazlara biraz batar!

Japonya Omicron’u engellemek için sınırlarını kapadı

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, corona virüsünün yeni Omicron varyantının yayılmasını engellemek için 30 Kasım’dan itibaren yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girmesinin yasaklanacağını açıkladı.

İlk olarak Güney Afrika’dan rastlanan ‘B.1.1.529‘ varyantına Dünya Sağlık Örgütü ‘Omicron’ adını vermişti. 32 mutasyona sahip Omicron, ‘süper varyant‘ olarak nitelendirilmişti. Varyant, Avustralya, Belçika, Botsvana, İngiltere, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, Hong Kong, İsrail, İtalya, Hollanda ve Güney Afrika’da görüldü.


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