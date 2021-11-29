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Yaramazlara biraz batar!

Maç yarıda kalmıştı: Portekiz’de 13 futbolcuda Omicron varyantı tespit edildi

Portekiz’de Belenenses-Benfica maçının durdurulmasına neden olan ev sahibi takımdaki Covid-19 vakaları Omicron varyantı çıktı.

İlk olarak Güney Afrika’dan rastlanan ‘B.1.1.529‘ varyantına Dünya Sağlık Örgütü ‘Omicron’ adını vermişti. 32 mutasyona sahip Omicron, ‘süper varyant‘ olarak nitelendirilmişti. Varyant Hollanda, Hong Kong, İsrail, Belçika, Britanya’nın aralarında olduğu ülkelerde görülmüştü.


Portekiz Birinci Futbol Ligi’nde geçen hafta sonu oynanan Belenenses-Benfica maçı, ev sahibi ekipteki Covid-19 vakaları nedeniyle 48’inci dakikada durdurulmuştu.

Belenenses sahaya dokuz futbolcuyla çıkmış, bu sayı ikinci yarı altıya inince hakem maçı durdurma kararı almıştı.

Maçın başlatılması Portekiz basınında eleştirilere yol açmıştı.

Belenenses’te oynayan Güney Afrikalı futbolcu Cafu Phete’nin milli takımda oynadıktan sonra 22 Kasım’da Portekiz’e döndüğü bilgisi paylaşıldı.

Portekiz Ulusal Sağlık Enstitüsü Direktörü Ricardo Jorge, Belenenses takımında yapılan analizler sonrasında 13 futbolcuda Omicron varyantının tespit edildiğini ve bunun ülkede ilk olduğunu açıkladı.

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