‘Kayyım’ rektör Boğaziçi mezunu profesörü kampüse sokmadı

Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İİSBF) Dekanı Prof. Dr. Alp Erinç Yeldan mezunu olduğu Boğaziçi Üniversitesi’ne sokulmadı.

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Boğaziçi’nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendi atadığı Prof. Dr. Melih Bulu’yu görevden alıp 19 akademisyenin rektör adaylığı için yarıştığı ‘güven oylamasında’ öğretim üyelerinden yüzde 95 oranında ret oyu alan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’yi rektör olarak atamasıyla ‘kayyım düzeni’ sürüyor.

Yeldan, kampüse girişinin genel sekreterlik emriyle engellendiğini Twitter hesabı üzerinden duyurdu: “1982 yılında gururla mezun olduğum Boğaziçi Üniversitesi’ne 3 Aralık itibariyle girişimin Genel Sekreterlik emriyle yasaklanmış olduğunu öğrendim. Kampüse girmem güvenlik görevlileri tarafından engellenmekte. Bu keyfi ve hukuk dışı uygulamanın tam da Boğaziçi Üniversitesinin Rektörülüğüne yakışır olduğunu söyleyebilirim. Ülkem adına utanıyorum.”

Haziran ayında akademik kariyerinin hiçbir noktasında Boğaziçi’yle bir ilişkisi olmamış Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanı Nedim Malkoç, okula genel sekreter olarak atanmıştı.

Boğaziçili öğrenciler tarafından kurulan Boğaziçi TV’ye konuşan Yeldan, şunları kaydetti: “Hocalar ve diğer mezun arkadaşlarımızla beraber buluşmaya ve akademik özgürlük talebimizi sessiz ve demokratik bir biçimde dile getirmek için üniversiteye geldim. Fakat üniversite güvenlik görevlileri, genel sekreterlik tarafından kendilerine iletilmiş bir listede ismim olduğundan dolayı kampüse girişminin engellendiklerini söyledi.”

Kendisine yazılı bir talimat gösterilmediğini kaydeden Yeldan, “Üniversiteye girişim gerekçesiz olarak engellendi” dedi.

Bugün kampüse alınmayan Boğaziçi Üniversitesi mezunu Kadir Has Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Dekanı Erinç Yeldan yaşadıklarını anlattı. pic.twitter.com/inMh0YGsEo — Boğaziçi TV (@bogazicitv) December 3, 2021

Akşener’in öfkesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabı üzerinden Yeldan’ın mezun olduğu okula alınmamasına öfkelendi.

Akşener, şunları kaydetti: “Erinç Hoca, ülkemizin yetiştirdiği çok değerli bir bilim insanımızdır… Böyle bir değerimizin emeğiyle mezun olduğu okula alınmaması, utanç verici. Akademinin üzerine vesayetin gölgesini düşüren bu zihniyetten, ilk sandıkta kurtulacağız.”