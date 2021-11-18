Boğaziçi’nde ‘kayyım düzeni’: Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne Bakırçay Üniversitesi’nden akademisyen müdür olarak atandı

Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın rektör olarak atadığı Prof. Dr. Naci İnci yönetiminde üniversitenin akademik kadrosuna müdahale sürüyor.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden İlhami Öztürk, İnci tarafından Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne müdür olarak atandı.

Okula dışarıdan birinin atanması ilk değil. Daha önce akademik kariyerinin hiçbir noktasında Boğaziçi’yle bir ilişkisi olmamış Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanı Nedim Malkoç, genel sekreter olarak atanmıştı.

Fotoğraf: Diken

Bunun yanı sıra İnci tarafından hiçbir gerekçe sunulmadan üniversitedeki görevi sonlandırılan akademisyen Can Candan, davetli olduğu derse katılmak için gittiği Boğaziçi Üniversitesi’ne alınmadı.

Can Candan’ın kampüse alınmamasının ardından dersin hocası olan Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Gör. Gökarıksel şunları söyledi: “Bu dönem verdiğim Doğu Avrupa dersinde Candan’ın Berlin duvarını, insanları ayrıştıran diğer tüm duvarları anlatan belgeselini göstermek, deneyimlerini ve filmini öğrencilerimle birlikte tartışmasını istedim. Lakin Candan’ın kampüse girişi ve dersi hep beraber yüz yüze yapmamız mümkün olmadı. Güney Kampüs girişinde bir anda çevremizi bir alay sivil polis sardı, polisler tutanak tutmamızı, güvenlik görevlileriyle konuşmamızı seyrettiler.

Bugün bize kapıda ‘Yukarıdan, üniversite yönetiminden talimat var’ dışında bir gerekçe ya da herhangi yazılı bir belge gösterilmedi. Tutanağımızı tuttuk ve sonrasında meslektaşım Can Candan’ın çevrimiçi katılımı ile dersimizi yaptık. Öğrencilerim ve benim için son derece verimli geçen bir ders oldu.”