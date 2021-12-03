Diken

Yaramazlara biraz batar!

DSÖ: Omicron’a karşı seyahat kısıtlamasına güvenmeyin, aşılanmayı artırın

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) seyahat kısıtlamalarının yalnızca zaman kazandırabileceğin belirtti. DSÖ’ye göre Omicron varyantına karşı çözüm ülkelerin sağlık hizmeti kapasitesini artırıp aşılamayı yaygınlaştırmak.

Fotoğraf: Reuters

İlk kez Güney Afrika’da tespit edilen ‘B.1.1.529‘ varyantına Dünya Sağlık Örgütü, Omicron adını vermişti. Yeni varyant çok sayıda mutasyona sahip olması nedeniyle aşının etkisini azaltabileceği ve daha bulaşıcı olabileceği endişelerini beraberinde getirmişti.


Varyantın ortaya çıkmasının ardından çok sayıda ülke Güney Afrika’dan seyahatlere kısıtlamalar getirmişti.

Ancak Avustralya, Belçika, Botsvana, Britanya, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, Hong Kong, İsrail, İtalya, Hollanda’nın aralarında olduğu ülkelerde Omicron varyantı tespit edilmiş, son olarak ABD’nin beş eyaletinde de yeni varyant bildirilmişti.

DSÖ’nün Batı Pasifik Direktörü Takeshi Kasai sınır kontrollerinin zaman kazandırabileceğini ancak her ülkenin vakalarda artışa hazır olması gerektiğini söyledi: “Seyahat önlemlerine güvenmemeliler. En önemlisi daha yüksek bulaştırıcılık potansiyeline sahip bu varyantlar için hazırlıklı olmak. Şimdiye kadar edindiğimiz bilgiler bize yaklaşımızı değiştirmeye gerek olmadığını söylüyor.”

Kasai, ülkelere risk gruplarındakilerin aşılarının tamamlanması ve maske kullanımı, sosyal mesafe gibi önlemlere sadık kalma çağrısında bulundu.

DSÖ toplantısında ayrıca henüz Omicron kaynaklı Covid-19 ölümü bildirilmediği belirtildi.

Uzmanlar: Omicron, Covid-19’a yeniden yakalanma riskini üç kat artırıyor

Omicron’un yükselişi: Aşı eşitsizliği olmasaydı başka bir dünya olabilirdi

Türeci ve Şahin: Omicron nedeniyle paniğe gerek yok

BioNTech: Yeni uyarlanmış Covid-19 aşısı üzerinde çalışıyoruz

DSÖ alarm verdi: Omicron çok yüksek risk teşkil ediyor, hazırlıklı olun

Güney Afrikalı doktor Omicron’un semptomlarını anlattı

Japonya Omicron’u engellemek için sınırlarını kapadı

Avrupa’ya ilk Omicron vakası Türkiye aktarmalı gitmiş

DSÖ, neden ‘Nu’ ve ‘Xi’ harflerini geçip yeni varyanta ‘Omicron’ adını verdi?

İsrail’den Omicron hamlesi: Yabancıların girişine 14 gün yasak

Güney Afrika’dan tahliye uçuşu: Gelenler karantinaya alındı

DSÖ, yeni varyanta Omicron ismini verdi

Bakan Koca duyurdu: Yeni varyant sebebiyle beş ülkeye sınırlar kapandı

KLİMİK uyardı: Riskli ülkelerden gelenler bulunup karantinaya alınmalı

Yeni varyant Avrupa’da!

Eldeki aşılar yeni varyanta karşı etkili olabilir

Beş maddede yeni varyant

SON HABERLER