DSÖ: Omicron’a karşı seyahat kısıtlamasına güvenmeyin, aşılanmayı artırın

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) seyahat kısıtlamalarının yalnızca zaman kazandırabileceğin belirtti. DSÖ’ye göre Omicron varyantına karşı çözüm ülkelerin sağlık hizmeti kapasitesini artırıp aşılamayı yaygınlaştırmak.

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İlk kez Güney Afrika’da tespit edilen ‘B.1.1.529‘ varyantına Dünya Sağlık Örgütü, Omicron adını vermişti. Yeni varyant çok sayıda mutasyona sahip olması nedeniyle aşının etkisini azaltabileceği ve daha bulaşıcı olabileceği endişelerini beraberinde getirmişti.

Varyantın ortaya çıkmasının ardından çok sayıda ülke Güney Afrika’dan seyahatlere kısıtlamalar getirmişti.

Ancak Avustralya, Belçika, Botsvana, Britanya, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, Hong Kong, İsrail, İtalya, Hollanda’nın aralarında olduğu ülkelerde Omicron varyantı tespit edilmiş, son olarak ABD’nin beş eyaletinde de yeni varyant bildirilmişti.

DSÖ’nün Batı Pasifik Direktörü Takeshi Kasai sınır kontrollerinin zaman kazandırabileceğini ancak her ülkenin vakalarda artışa hazır olması gerektiğini söyledi: “Seyahat önlemlerine güvenmemeliler. En önemlisi daha yüksek bulaştırıcılık potansiyeline sahip bu varyantlar için hazırlıklı olmak. Şimdiye kadar edindiğimiz bilgiler bize yaklaşımızı değiştirmeye gerek olmadığını söylüyor.”

Kasai, ülkelere risk gruplarındakilerin aşılarının tamamlanması ve maske kullanımı, sosyal mesafe gibi önlemlere sadık kalma çağrısında bulundu.

DSÖ toplantısında ayrıca henüz Omicron kaynaklı Covid-19 ölümü bildirilmediği belirtildi.