Uzmanlar: Omicron, Covid-19’a yeniden yakalanma riskini üç kat artırıyor

Güney Afrikalı uzmanlar Omicron’un önceki varyantların üç katı oranında yeniden Covid-19’a yakalanmalara neden olduğunu açıkladı.

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İlk kez Güney Afrika’da tespit edilen ‘B.1.1.529‘ varyantına Dünya Sağlık Örgütü Omicron adını vermişti. Yeni varyant çok sayıda mutasyona sahip olması nedeniyle aşının etkisini azaltabileceği ve daha bulaşıcı olabileceği endişelerini beraberinde getirmişti.

Uzmanlar Omicron varyantının önceki varyantlara göre farkını daha iyi anlamak için araştırmalarını sürdürüyor.

Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nün (NICD) topladığı verilere göre epidemiyolojik kanıtlar Omicron’un daha önceki varyantlarla hastalığa yakalanma sonucu edinilen bağışıklıktan kaçabileceğini ve üç katı oranında yeniden hastalanmaya neden olabileceğini gösteriyor.

Son bulgular ‘Omicron’un önceki enfeksiyondan kazanılan bağışıklıktan kaçma yeteneğine dair epidemiyolojik kanıt’ olarak yorumlandı.

Enstitüdeki uzmanlardan Anne von Gottberg “Daha önce hastalığı geçirmiş olmanın Omicron’a karşı koruma sağlamadığına inanıyoruz” dedi.

Kasım ortasında Güney Afrika’da günlük vaka sayısı 300 civarındayken son günlerde vaka sayısı katlanarak arttı. Çarşamba günü 8 bin 561 vaka bildirildi. Bir gün öncesinde 4 bin 373 vaka, pazartesi ise 2 bin 273 vaka kayda geçimişti.

Von Gottberg “Ülkenin tüm illerinde vaka sayısının katlanarak artacağına, ancak aşıların yine de ciddi hastalıklara karşı koruma sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Enstitüden bilim insanları, ilk verilerin Omicron’un ağır hastalığa neden olmadığını gösterdiğini, ancak ilk vakaların çoğunun genç bireylerde tespit edildiğinden bunun değişebileceğini belirtti.