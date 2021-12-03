Sağlıkçıları dışlayan düzenleme ertelendi

Ek gösterge zammının sadece hekimlerle sınırlı tutulmasından dolayı sağlıkçıları ayağa kaldıran düzenlemenin görüşmeleri ertelendi.

Pratisyen hekim maaşlarına 2 bin 500 TL, diş hekimleri dahil uzman hekim maaşlarına 5 bin TL ek gösterge zammı öngören düzenleme için TBMM’de tüm partiler uzlaşmaya varmıştı. Ancak sağlık emekçileri, bunun bir zam olmadığını, pratikte artışın 900 TL’ye yaklaştığını söylemişti.

"Doktor ve Diş hekimlerine zam yaptık" mı dediler.

Şurayı bir daha okuyun lütfen. pic.twitter.com/KKx5qmpm9Q — Doç.Dr Levent Akçay (@LeventAkcay1) December 3, 2021

Diğer yandan sağlık emekçileri, düzenlemenin sadece hekimlerle sınırlı tutulmasına öfkeli.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası tüm sağlık emekçilerinin ücretleri yoksulluk sınırı üzerine çıkarılmasını, ek göstergenin 3600’den 7200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesini talep ederek 7-9 Aralık tarihlerinde iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurmuştu.

Bugün TBMM’de yapılan görüşmede muhalefet partisi temsilcileri, teklife doktorlarla ilgili ihdas edilen maddelerin teknik, içerik ve kapsam olarak eksik olduğunu, tüm doktorları kapsamadığını dile getirdi.

Ardından muhalefet grup başkanvekilleri, doktorlarla ilgili eklenen maddelerin çıkarılmasını ve ayrı bir teklif olarak getirilmesini önerdi.

Fakat bazı maddeleri kabul edilen teklifin görüşmeleri ertelenerek, ‘2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’nin görüşmelerinden sonra ele alınmasına karar verildi.

Elitaş: Bütçe sonrasına ertelendi

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yazılı açıklama yaparak, “287 Sıra Sayılı Kanun Teklifi’nin görüşülmesi sırasında gelen talepler üzerine pandemi sürecinde fedakarlıkla çalışan sağlık personelimizin özlük haklarında iyileştirme yapmak için tüm siyasi parti grupların mutabakatıyla teklife yeni maddeler ihdas edilmişti. Bu ihdası müteakiben paydaşlarla da istişare ederek konuyu etraflıca ele almak için teklifin görüşmeleri bütçe sonrasına ertelenmiştir” dedi.