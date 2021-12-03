IMF’den Türkiye’ye ‘çıpa’ uyarısı

Uluslararası Para Fonu’na (IMF) göre ‘yükselen enflasyona rağmen gevşetilen para politikası’ nedeniyle Türkiye’nin enflasyon beklentilerinin ‘çıpasını kaybetme’ ihtimali belirdi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon kasım ayında yüzde 3,51 artarken yıllık bazda yüzde 21,31 olmuştu. Böylelikle enflasyon son üç yılın en yüksek seviyesine çıkmış oldu. Ancak bağımsız sosyal bilimcilerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) aynı veri tabanıyla 12 aylık enflasyonu yüzde 58,65 olarak hesapladı. Buna göre kasım ayında aylık artış 9,91 oldu.

IMF’nin açıklamasında çekirdek enflasyonun artışında artan talep, tedarik sürecinde yaşanan sıkıntılar ve ücret baskıları gibi birçok sebebin yattığı ifade edildi.