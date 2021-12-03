Enflasyon hakkında ekonomistler ne diyor?

İktisatçılar, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerini gerçekçi bulmayarak, faizlerin düşmesine karşın kaydedilen artışa vurgu yaptılar.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon kasım ayında yüzde 3,51 artarken yıllık bazda yüzde 21,31 olmuştu. Böylelikle enflasyon son üç yılın en yüksek seviyesine çıkmış oldu.
Ancak bağımsız sosyal bilimcilerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) aynı veri tabanıyla 12 aylık enflasyonu yüzde 58,65 olarak hesapladı. Buna göre kasım ayında aylık artış 9,91 oldu.
Döviz kurları beklentilerin üzerinde gelen enflasyon sonrası yatay seyrediyor.
Peki enflasyon oranlarını ekonomistler nasıl yorumladı?
İktisatçı Sönmez: Ölçemiyorsanız yönetemezsiniz
Ekmek fiyatlarındaki yüzde 25’lik artışa işaret eden İktisatçı Mustafa Sönmez, bunun TÜİK grafiğinde yüzde 7 olarak verilmesine tepki gösterdi.
Sönmez, verilerin tartışmalı olması nedeniyle TÜİK’e gidip kapıda kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da seslendi.
Zelyut: Türkiye enflasyonu yüzde 56-58 civarındadır
Yeniçağ gazetesi yazarı Evren Devrim Zelyut, gerçek enflasyonun üretici fiyatlarının iki-üç puan üstünde yüzde 56-58 civarında olduğunu bildirerek ‘hiperenflasyon’ uyarısı yaptı.
Zelyut, Kılıçdaroğlu’nun TÜİK’ten içeri alınmamasıyla suç işlendiğini söyledi.
Emre Özpeynirci: Otomobilleri TÜİK’in stokladığını da düşünebiliriz
Otomotiv sektörü uzmanı Emre Özpeynirci, TÜİK’in otomobil fiyatlarındaki artışı çok düşük gösterdiğini ima ederek kurumu tiye aldı: ”Bu minnak fiyat artışlarını görünce tüm otomobilleri TÜİK’in stokladığını da düşünebiliriz.”
Peynirci, ”TÜİK, bu zamlarla otomobil bayileri açsa, başka kimse satış yapamaz, önünde çok uzun kuyruklar oluşur” dedi.
Özgür Demirtaş: Enflasyon yüzde 58
Prof. Dr. Özgür Demirtaş da TÜİK açıkladığı veriler yerine ENAG’ı ciddiye alanlardan.
Ulusoy: Faiz düştü enflasyon arttı
”Faiz sebep, enflasyon neticedir” cümlesini sürekli tekrarlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen günlerde ”Faizleri düşürüyoruz, enflasyon da düşecek” demişti.
ENAG yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy, bu sözlere gönderme yaparak ”Faiz düştü, enflasyon arttı” dedi.
Uğur Gürses: Faiz sebep, kur artışı ve enflasyon patlaması sonuç…
İktisatçı Uğur Gürses, TÜİK verisinde 415 mal ve hizmet kaleminden 345’inin fiyatının arttığına dikkat çekti. Gürses de Erdoğan’ın faiz sözlerine atıf yaptı: ”Gerçekten de öyleymiş değil mi? Faiz sebep, kur artışı ve enflasyon patlaması sonuç…”
Kozanoğlu: TÜİK rakamları Erdoğan’ı da Kavcıoğlu’nu da tekzip ediyor
Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, TL’deki değer kaybının enflasyona neden olduğuna vurgu yaparak TÜİK verilerinin Erdoğan ve MB Başkanı Kavcıoğlu’nu tekzip ettiğini söyledi.
İktisatçı Murat Kubilay: TÜİK’e göre 2003 başındaki 100 TL’nin bugünkü değeri 15,3
Diken yazarı akademisyen Murat Kubilay, TÜİK verilerine göre TL’nin satın alma gücündeki kaybın yüzde 84,7 olduğunu hesapladı.