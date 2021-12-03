Enflasyon hakkında ekonomistler ne diyor?

İktisatçılar, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerini gerçekçi bulmayarak, faizlerin düşmesine karşın kaydedilen artışa vurgu yaptılar.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon kasım ayında yüzde 3,51 artarken yıllık bazda yüzde 21,31 olmuştu. Böylelikle enflasyon son üç yılın en yüksek seviyesine çıkmış oldu.

Ancak bağımsız sosyal bilimcilerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) aynı veri tabanıyla 12 aylık enflasyonu yüzde 58,65 olarak hesapladı. Buna göre kasım ayında aylık artış 9,91 oldu.

Döviz kurları beklentilerin üzerinde gelen enflasyon sonrası yatay seyrediyor.

Peki enflasyon oranlarını ekonomistler nasıl yorumladı?

İktisatçı Sönmez: Ölçemiyorsanız yönetemezsiniz

Ekmek fiyatlarındaki yüzde 25’lik artışa işaret eden İktisatçı Mustafa Sönmez, bunun TÜİK grafiğinde yüzde 7 olarak verilmesine tepki gösterdi.

Ölçemiyorsanız, yönetemezsiniz.

TÜİK, doğru ölçmek zorundadır.

Halkın vergisini bunun için maaş, bütçe olarak kullanıyorlar.

Ekmek 2 liradan 2,5 TL'ye çıkınca %25 artar.

Nasıl %7 göserir TÜİK?

Otomobil fiyatlarındaki artış nasıl %6 oluyor?

Et fiyatları %4 mü arttı? pic.twitter.com/Kp7VS5HJx1 — Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) December 3, 2021

Sönmez, verilerin tartışmalı olması nedeniyle TÜİK’e gidip kapıda kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da seslendi.

Lütfen @kilicdarogluk ,

bu listeyi TÜİK Başkanının önüne koyun.

Enflasyon hesaplanırken en çok dikkate alınan maddeler bu listedekiler ve her birinin nasıl ya hiç fiyatı artmamış,ya da devede kulak artmış.

tek tek açıklasınlar ve açıklama almadan kalkmayın. Bunu halk bekliyor. pic.twitter.com/dB44h6LUOI — Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) December 3, 2021

Zelyut: Türkiye enflasyonu yüzde 56-58 civarındadır

Yeniçağ gazetesi yazarı Evren Devrim Zelyut, gerçek enflasyonun üretici fiyatlarının iki-üç puan üstünde yüzde 56-58 civarında olduğunu bildirerek ‘hiperenflasyon’ uyarısı yaptı.

AKP ile adım adım bir felakete yani hiperenflasyona gidiyoruz!



Üretici fiyatları %54,62 arttı TÜFE ise %21,31



Gerçek enflasyon üretici fiyatlarının 2-3 puan üstüdür çünkü firmalar maliyet artışlarını halka yansıtıyorlar



Türkiye enflasyonu %56/58 civarındadır! — Evren Devrim Zelyut (@evrendevrimz) December 3, 2021

Zelyut, Kılıçdaroğlu’nun TÜİK’ten içeri alınmamasıyla suç işlendiğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu an itibari ile @tuikbilgi kapısından içeri almayan kurum yasal olarak suç işlemektedir!



Açıkladığınız rakamlar ile piyasa arasında büyük farklar vardır ve durum Türk halkının zararınadır.



Sizden bilgi almaya gelenlere 2023 sonrası bu bilgiyi vereceksiniz! — Evren Devrim Zelyut (@evrendevrimz) December 3, 2021

Emre Özpeynirci: Otomobilleri TÜİK’in stokladığını da düşünebiliriz

Otomotiv sektörü uzmanı Emre Özpeynirci, TÜİK’in otomobil fiyatlarındaki artışı çok düşük gösterdiğini ima ederek kurumu tiye aldı: ”Bu minnak fiyat artışlarını görünce tüm otomobilleri TÜİK’in stokladığını da düşünebiliriz.”

Türkiye'de üretilen ve en çok satan;



Egea'nın KASIM başı 175.900 TL olan en ucuz benzinli versiyonu bugün 223.900 TL

ZAM: %27



Egea'nın KASIM başı 266.900 TL olan en pahalı dizel versiyonun fiyatı bugün 402.900 TL

ZAM: %51



TÜİK: Benzinli fiyatı %6,4, dizel fiyatı %12,1 arttı. — Emre Özpeynirci (@eozpeynirci) December 3, 2021

Peynirci, ”TÜİK, bu zamlarla otomobil bayileri açsa, başka kimse satış yapamaz, önünde çok uzun kuyruklar oluşur” dedi.

Özgür Demirtaş: Enflasyon yüzde 58

Prof. Dr. Özgür Demirtaş da TÜİK açıkladığı veriler yerine ENAG’ı ciddiye alanlardan.

Ulusoy: Faiz düştü enflasyon arttı

”Faiz sebep, enflasyon neticedir” cümlesini sürekli tekrarlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen günlerde ”Faizleri düşürüyoruz, enflasyon da düşecek” demişti.

ENAG yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy, bu sözlere gönderme yaparak ”Faiz düştü, enflasyon arttı” dedi.

Faiz düştü, enflasyon arttı. — Prof. Veysel Ulusoy (@ekonomikanaliz) December 3, 2021

Uğur Gürses: Faiz sebep, kur artışı ve enflasyon patlaması sonuç…

İktisatçı Uğur Gürses, TÜİK verisinde 415 mal ve hizmet kaleminden 345’inin fiyatının arttığına dikkat çekti. Gürses de Erdoğan’ın faiz sözlerine atıf yaptı: ”Gerçekten de öyleymiş değil mi? Faiz sebep, kur artışı ve enflasyon patlaması sonuç…”

TÜİK verisinde, 415 mal ve hizmet kaleminin 345'inin fiyatı artmış. Medyan değeri ise yıllık yüzde 26.

Aralık verisinde yüzde 30'a vuracağı çok açık…

Evet gerçekten de öyleymiş değil mi; faiz sebep, kur artışı ve enflasyon patlaması sonuç… — Uğur Gürses (@ugurses) December 3, 2021

Kozanoğlu: TÜİK rakamları Erdoğan’ı da Kavcıoğlu’nu da tekzip ediyor

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, TL’deki değer kaybının enflasyona neden olduğuna vurgu yaparak TÜİK verilerinin Erdoğan ve MB Başkanı Kavcıoğlu’nu tekzip ettiğini söyledi.

Yoruma gerek yok !

TUİK’in rakamları Erdoğan’ı da Kavcıoğlu’nu da,Nebati’yi de tekzip ediyor !

Demek ki TL’nin değer kaybı enflasyona,pardon fiyat artışlarına neden oluyormuş ! pic.twitter.com/SUoOUYz8E3 — Hayri Kozanoğlu (@HayriKozanoglu) December 3, 2021

İktisatçı Murat Kubilay: TÜİK’e göre 2003 başındaki 100 TL’nin bugünkü değeri 15,3

Diken yazarı akademisyen Murat Kubilay, TÜİK verilerine göre TL’nin satın alma gücündeki kaybın yüzde 84,7 olduğunu hesapladı.