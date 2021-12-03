‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: CHP’li Altıok’a 11 ay 20 gün hapis cezası

CHP’nin eski genel başkan yardımcısı ve eski İzmir milletvekili Zeynep Altıok, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Altıok’a sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 2020 yılında dava açılmıştı.
AA’nın haberine göre Urla 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Altıok ve avukatları katıldı.
Altıok ve avukatı, yargılamanın siyasi nedenlerle yapıldığını savunarak beraat talep etti.
İddia makamı esas hakkındaki mütalaasında sanığın yaptığı paylaşım içeriklerinin cumhurbaşkanının şeref ve saygınlığını zedeler nitelikte olduğunu belirterek sanığın ‘cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.
Savcı, suç teşkil eden paylaşımların farklı zamanlarda birden fazla yapıldığı gerekçesiyle cezada artırım talep etti.
Hakim, Altıok’un bir yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını, suçun alenen işlenmesi nedeniyle cezanın bir yıl iki aya çıkartılmasını, indirim yapılarak 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.
Sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.