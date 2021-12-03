Müdahalelere rağmen lira toparlanamıyor

Döviz kurları, Merkez Bankası’nın (MB) piyasalara ikinci doğrudan müdahalesi sonrasında yine yüksek seyrini koruyor. İkinci müdahale sonrası ilk olarak 13,50’nin altına inen dolar kuru kapanışa doğru yine 13,80’e yakın hareket ediyor.

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MB, yedi yıllık aranın ardından ilk doğrudan müdahaleyi 1 Aralık’ta yapmıştı. Yaklaşık 1 milyar doları bulan müdahalenin ‘döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları’ nedeniyle yapıldığı belirtilmişti. Dolar kurunun 13,88 seviyesinde seyrettiği dakikalarda gelen hamlenin ardından ilk tepki olarak 12,50’li seviyeler görülmüştü.

Kurun bugün 13,88 seviyesinde gezdiği dakikalarda ise MB’den bir piyasa müdahalesi daha geldi. Bloomberg’e göre ikinci müdahale 150-200 milyon dolar civarında yapıldı. Müdahale sonrası kurun hareketi ise daha sınırlı oldu. İlk tepki olarak 13,40’a gerileyen kur, saat 16.30 itibarıyla yeniden 13,78’in üzerinde. Avro/TL ise açılışa göre yüzde 1 yakın kazanımla 15,60’lı seviyelerde.

MB’nin açıklamalarında piyasa oynaklığına vurgu yapmasına rağmen iki müdahaleyi de hemen hemen aynı seviyeden yapması ise seviye tutulup tutulmadığına yönelik soru işaretleri bıraktı. 13,90’lı seviyelerin aşılması durumunda yeni müdahalenin gelip gelmeyeceği ise şu an belirsiz.

Müdahaleler MB’nin zayıf gözüken rezervleri nedeniyle sürpriz olarak değerlendiriliyor. 19 Kasım’la biten haftada 28,6 milyar dolardan 25,2 milyar dolara düşen net rezerv, 26 Kasım’la biten haftada ise 24,7 milyar dolara kadar indi. Swap hariç net rezerv ise eksi 36,2 milyar dolara seviyesine çıktı.

Ekonomistler, müdahalelere rağmen döviz kurunda çekilmeme yaşanmamasının nedeni ise MB’nin faiz indirim politikalarıyla açıklıyor. MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu dün düzenlenen son yatırımcı toplantısında, “Faiz indirimi için sınırlı alanımız kaldı, bu alanı büyük ölçüde bitirdiğimizi düşünüyorum” demişti. Piyasalarda aralık ayında MB’den yeni bir faiz indirimi yapılabileceğine dair beklenti hala güçlü.

MB, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istekleri doğrultusunda eylül ayından bu yana yüksek enflasyona rağmen toplamda 400 baz puan faiz indirimi yapmıştı. TL’de yüzde 40’lara ulaşan kayba neden olan faiz indirimleri alım gücünü de ciddi şekilde düşürdü.

Türkiye İstatistik Kurumu bugün resmi enflasyonu yüzde 21,31 olarak açıkladı. Bu rakam aynı zamanda son üç yılın zirvesi. Bağımsız araştırma kurumları ise bu enflasyonu yüzde 58,65 olarak hesapladı.