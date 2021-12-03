‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: CHP’li gence dört yıl sekiz aya kadar hapis istemi

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu hakkında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘hakaret ettiği’ gerekçesiyle dört yıl sekiz aya kadar hapis cezası talep edildi.

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Partisinin 18 Eylül’de düzenlediği Merkezefendi İlçe Teşkilat Danışma Kurulu toplantısındaki konuşması nedeniyle 28 Eylül’de tutuklanan Odabaşıoğlu, 11 Ekim’de tahliye edilmişti.

AA’nın haberine göre Denizli başsavcılığı CHP’li gence ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan bir yıl iki aydan dört yıl sekiz aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

İddianamede, konuşmada hakaret içerikli sözler yer aldığı öne sürüldü.

Odabaşıoğlu, savunmasında, dosyadaki CD’de yer alan görüntülerin ‘kes, kopyala ve yapıştır’ şeklinde olduğunu düşündüğünü, ortada sunabileceği tam bir görüntü olmadığını, hakaret etmek kastının bulunmadığını ifade etti.

CHP’li genç, sözlerinin Gezi olayları dönemine ilişkin eleştirel boyuttaki sözler olduğunu, cumhurbaşkanına kesinlikle ‘katil’ hitabında bulunmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini dile getirdi.

İddianame, Denizli 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.