‘Erdoğan’a hakaret’ten tutuklanan CHP’li gençlik kolları başkanı serbest bırakıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘hakaret ettiği’ gerekçesiyle tutuklanan CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, itiraz üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Odabaşıoğlu, gözaltına alınarak 28 Eylül’de tutuklanmıştı.
Odabaşıoğlu’nun avukatı Müjdat İlhan tarafından Denizli 2’nci Sulh Ceza Mahkemesi’ne sunulan müvekkilinin tutuklanmasına yönelik itiraz dilekçesi kabul edildi.
Mahkeme, Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 28 Eylül’den beri tutuklu bulunan Odabaşıoğlu’nun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.