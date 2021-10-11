‘Erdoğan’a hakaret’ten tutuklanan CHP’li gençlik kolları başkanı serbest bırakıldı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi yeni 173 akademik kadro için Resmi Gazete’ye verdiği ilanda verdiği detaylar, kadroların ‘adrese teslim’ olduğunu işaret ediyor. İlanda belirtilen koşullar dışındaki başvurular, uzmanlığı uygun ve akademik titri yeterli olsa bile kabul edilmeyecek.