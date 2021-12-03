Türk Veteriner Hekimleri Birliği: Veterinerler bir kez daha dışlanıyor

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, veterner hekimlerin hekimlere getirilen ek gösterge zammının dışında bırakılmasına sitem etti.

Pratisyen hekim maaşlarına 2 bin 500 TL, diş hekimleri dahil uzman hekim maaşlarına 5 bin TL ek gösterge zammı öngören düzenleme için TBMM’de tüm partiler uzlaşmaya varmıştı. Ancak sağlık emekçileri, bunun bir zam olmadığını, pratikte artışın 900 TL’ye yaklaştığını söylemişti.

Sağlıkçılar düzenlemenin sadece hekimlerle sınırlı tutulmasına da öfkeli. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası tüm sağlık emekçilerinin ücretleri yoksulluk sınırı üzerine çıkarılmasını, ek göstergenin 3600’den 7200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesini talep etmiş; sağlıkçıların haklarını savunmak için tüm Türkiye’de iki günlük iş bırakma eylemi yapacağını duyurmuştu.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin açıklamasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36’ncı Maddesinde tanımlanan ‘sağlık sınıfı’ içerisinde, doktor, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacıların yer aldığı hatırlatılarak şunlar kaydedildi: “Zam ve Tazminatları belirleyen 152. Maddede ise; eğitim düzeyi, görevin nitelikleri dikkate alınarak belirlenmiş olan zam ve tazminatları beşeri hekimlerle, veteriner hekimlerin aynı düzeydedir (Ek Gösterge 3600, Özel Hizmet Tazminatı yüzde 145). Maaşları da -döner sermaye katkıları hariç- miktar olarak aynıdır.

Son birkaç yıl içerisinde beşeri hekimler ve diş hekimlerinin gerek emekli olanları, gerekse görevde olanlarına özlük haklarında önemli ölçüde iyileştirmeler yapılmıştır. Bu bağlamda yakın tarihlerde; Beşeri sağlık personelinin tamamına iki aylık fiili hizmet zammı verilmiş ancak Anayasa Mahkemesi’nin eşitlik ilkesine aykırı olduğu yönündeki kararına rağmen veteriner hekimler kapsam dışı bırakılmıştır. Aynı şekilde yakın zamanda emekli doktor ve diş hekimleri için 1500 TL ile 2000 TL arasında zam yapılmıştır.

‘Veteriner hekimler de aynı kapsamda değerlendirilmeli’

Sağlık çalışanlarının ‘zor şartlarda yürüttükleri özverili çalışmalarla bu iyileştirmeleri fazlasıyla hak ettikleri’ vurgulanarak şöyle devam edildi:

“Ancak; veteriner hekimlerin ülkenin en ücra köşesine kadar 200 den fazla zoonoz hastalık riski ve zor şartlar altında hayvan sağlığı, halk sağlığı ve gıda güvenliği adına yürüttükleri hizmetlerin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerekir. Bakanlıklar, üniversiteler ve belediyeler bünyesinde bulunan yaklaşık 12 bin civarında veteriner hekime hak ettikleri bu zamların verilmesi kamu maliyesine ilave yük getireceği endişesiyle ertelenmekte ise de beşeri sağlık hizmetlerinde görev yapan yüzbinlerce beşeri hekim yanında sayısal olarak değerlendirildiğinde sayısı 12 bin dolayında kalan veteriner hekimlere yapılacak zammın, hazine nezdinde etkisi yok denecek kadar az olacaktır.

Devlet memurlarının genel kanunu olan 657 Sayılı Kanunda sağlık hizmetleri sınıfı olarak beşeri sağlık çalışanlarıyla bir bütün halinde kabul edilen veteriner hekimlerin bu şekilde ayrımcılığa tabi tutulması yalnızca Sağlık Bakanlığı çatısı altında konumlandırılmamış olmaları mıdır sorusu yanıt aramaktadır? Temel sağlık hizmetlerinin vazgeçilemez meslek mensupları olan veteriner hekimler bu konuda çözüm beklemektedirler.”