Tecavüzden yargılanan Musa Orhan’a 10 yıl hapis

Siirt’te 18 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan’a 10 yıl hapis cezası verildi.
Batman’ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020’de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt’te görevli Orhan’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazmıştı.
Orhan hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Orhan, tutuksuz olarak yargılanırken, tutuklanmasına yönelik talepler reddedilmişti.