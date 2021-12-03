Diken

Yaramazlara biraz batar!

Tecavüzden yargılanan Musa Orhan’a 10 yıl hapis

Siirt’te 18 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan’a 10 yıl hapis cezası verildi.

Musa Orhan

Batman’ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020’de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt’te görevli Orhan’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazmıştı.


Orhan hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Orhan, tutuksuz olarak yargılanırken, tutuklanmasına yönelik talepler reddedilmişti.

Musa Orhan’ın tutuklanma talebine bir kez daha ret

Tecavüzden yargılanan uzman çavuş Musa Orhan’ın tutuklanma talebine ret

Tecavüzden yargılanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi

Tecavüz zanlısı uzman çavuşun iddianamesi: Adli tıp raporu mağdur lehine

Tecavüzden yargılanan uzman çavuş Musa Orhan tutuklandı

SON HABERLER

Toplumsal barış

Toplumların barış talebi sağlıklı bir davranıştır. Barış arzu eden, medeni ve çağdaş olduğunu iddia eden her toplumun fertlerinin en küçük yaşlarından itibaren eğitim ve öğretiminde bazı hususların yer alması öncelikli ve elzemdir.

MB ve BDDK’nın kripto para mesajları nasıl okunmalı, yasak ihtimali masada mı?

Kripto para piyasasındaki yükseliş ve Türk Lirası’nda eylül ayından bu yana süregelen kayıplar sonrası kripto varlıklara ilgi yeniden artmış durumda. Ancak önce Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) bankalara yaptığı kripto para uyarısı, ardından Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan gelen ‘rahatsızlık’ mesajları kripto yatırımcılarında tedirginliğe neden oldu. Uzmanlar ise bu hamlelerin şimdilik Türkiye’de kripto paralara yönelik bir yasak hazırlığı ihtimalini zayıf görüyor.

Muhalefet şimdiden iktidara mı benziyor?

Otoriter bir yönetimin alternatifi demokratik bir rejim, özgürlükçü bir toplum tasavvuru ve hukuka bağlı bir devlet anlayışıdır. Bunun ‘kurucu dili’ de AKP’nin ‘yerli-milli’ söylemini taklit ederek inşa edilemez.