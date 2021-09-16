Tecavüzden yargılanan uzman çavuş Musa Orhan’ın tutuklanma talebine ret

Siirt’te devam eden davada geçen yıl Batman’da intihar eden İpek Er’e cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan jandarma uzman çavuş Musa Orhan hakkında istenen tutuklama talebi reddedildi.

Musa Orhan

Batman’ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020’de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt’te görevli Orhan’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazmıştı. Orhan hakkında, ‘nitelikli cinsel saldırı‘ suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Orhan, tutuksuz olarak yargılanıyor.

BBC Türkçe’den Hatice Kamer’in aktardığına göre Orhan, Siirt 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEBGİS) aracılığıyla katıldı.

Savcılık, Musa Orhan’ın 5237 sayılı TCK’nın 102/1 maddesi gereğince cinsel saldırı suçuyla cezalandırılmasını istedi. Yasaya göre bu fiilin cezası en az 12 yıl hapis cezası.

Savcı, sanık Musa Orhan’ın, mağdur İpek Er’e yönelik birden fazla eylemi aynı kasıtla ve aynı zaman dilimi içinde işlemiş olduğundan, hakkında zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına; işlemiş olduğu kasti suç nedeniyle TCK’nın 53 / 1-2 -3 maddesi gereğince belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına, üzerine atılı suçu vasfı ve suç için kanunda öngörülen ceza süresi nedeniyle sanığın kaçacağı ve delil karartacağı yönünde somut olgu niteliğinde olması hususları gözetildiğinde hükümle birlikte tutuklanmasına karar verilmesini talep etti.

AA’nın aktardığına göre mahkeme heyeti, tutuklanma taleplerinin reddine karar vererek duruşmayı 3 Aralık’a erteledi.