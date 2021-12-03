Dünyanın en sarhoş ülkesi belli oldu

22 ülkeden 32 binin üzerinde kişinin katıldığı ankette katılımcılara 2020 yılında içki kullanımına yönelik sorular yöneltildi.

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Avustralyalılar 2020’de diğer bütün milletlerden daha çok sarhoş olarak düyanın en ağır içicileri oldu.

Avustralyalıların yılda ortalama 27 kez sarhoş olacak kadar içtiği ortaya çıktı; bu sayı dünya ortalamasının (15) neredeyse iki katı. Dörtte biri bu nedenle pişman.

Ortalamada Avustralyalılar haftada iki gece, dünya ortalamasıyla paralel sıklıkta içiyor; ancak her iki haftada bir ağır sarhoş oluyor. Ortalama aşılan tek ülke haftada üç kez içen Fransa.

Londra merkezli bağımsız araştırma organizasyonu Global Drug Survey’in anketine göre Avustralyalıların içki sonrası acil yardım başvurusunda bulunma ortalaması da yüzde 3,9’la dünya ortalamasının üç katı.

Araştırmacı, Dr. Monica Barratt’a göre Avustralya’nın yüksek sarhoşluk oranı geçen yıl ülkenin çoğunda kapanma uygulanmamasıyla ilgili olabilir. Ülkede çoğu eyalette kısa süreli kapanmalar uygulanmış, ancak mekanlar çoğunlukla açık kalmıştı.

Türkiye’nin dahil edilmediği ankette dünyanın en sarhoş ülkelerinde ilk 10 şöyle:

1.Avustralya

2.Danimarka

3.Finlandiya

4.ABD

5.Britanya

6.Kanada

7.İrlanda

8.Fransa

9.İsveç

10.Hollanda